Курганский прокурор требует от местных властей компенсацию за моральный вред

11 сентября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Размер компенсации за моральный вред от нападения бездомного животного оценили в 70 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Звериноголовского района Курганской области через суд потребовал от администрации муниципального округа компенсировать моральный вред несовершеннолетней девочке, пострадавшей от бездомной собаки. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. «Прокуратурой района в защите прав ребенка в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что иск принят судом и находится на рассмотрении. Моральный вред, согласно информации прокуратуры, администрация должна возместить девочке, которую укусила бездомная собака. Ребенок получил травму левой голени и был вынужден проходить лечение в «Звериноголовский филиал ГБУ «Межрайонная больница № 3». Полномочия по отлову животных, не имеющих хозяев, возложены на администрацию Звериноголовского муниципального округа.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане ребенок пострадал от нападения собаки породы американский стаффордширский терьер. Владелец собаки признал, что не уследил за собакой.

Прокурор Звериноголовского района Курганской области через суд потребовал от администрации муниципального округа компенсировать моральный вред несовершеннолетней девочке, пострадавшей от бездомной собаки. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. «Прокуратурой района в защите прав ребенка в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что иск принят судом и находится на рассмотрении. Моральный вред, согласно информации прокуратуры, администрация должна возместить девочке, которую укусила бездомная собака. Ребенок получил травму левой голени и был вынужден проходить лечение в «Звериноголовский филиал ГБУ «Межрайонная больница № 3». Полномочия по отлову животных, не имеющих хозяев, возложены на администрацию Звериноголовского муниципального округа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ребенок пострадал от нападения собаки породы американский стаффордширский терьер. Владелец собаки признал, что не уследил за собакой.