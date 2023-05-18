В Кургане американский стаффорд покусал ребенка

В Кургане ребенок пострадал от нападения бойцовской собаки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась на нападение собаки на своего ребенка. Мальчика покусал американский стаффордширский терьер, или стаффорд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама пострадавшего мальчика.

Информация о нападении собаки появилась в социальных сетях. «29 апреля во дворе дома №67 по улице Бажова собака породы стаффорд покусала моего сына. Его увезли в больницу Красного креста. В тот же вечер я написала заявление в полицию на хозяина собаки», — указано в посте группы «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила корреспонденту URA.RU в пресс-службе полиции, данный факт был зарегистрирован в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану. В ходе проверки сотрудники полиции установили владельца собаки, который признал, что не уследил за собакой. Материал также направлен в административную комиссию при мэрии Кургана для решения вопроса о привлечении хозяина к административной ответственности.

Жительницей Кургана было также написано заявление в прокуратуру. В пресс-службе ведомства сообщили, в настоящий момент проводится проверка. «По результатам доследственной проверки решение еще не принято. В дальнейшем будут приняты меры гражданско-правового характера в защиту прав несовершеннолетнего», — пояснили URA.RU в прокуратуре. В настоящий момент, жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало, что стая собак держит в страхе жителей курганского поселка. В Варгашах питомцы атакуют прохожих на одной из центральных улиц. Местные жители утверждают, что у собак есть хозяин.