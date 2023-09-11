Пермские единороссы раскрыли секрет победы над давним оппонентом

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«Единая Россия»: выиграть КПРФ в Чайковском помог грамотный подбор кандидатов

11 сентября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Партия власти смогла донести до избирателей, что выполняет взятые на себя обязательства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Главную роль в разгроме коммунистов в Чайковском на выборах сыграл грамотный подбор кандидатов от партии «Единая Россия». Об этом заявил на пресс-конференции секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. С 2018 года партии власти не удавалось взять верх над оппозицией в Чайковском, а в 2023 году в думу не прошло ни одного представителя КПРФ. «В первую очередь, свою роль сыграл подбор кандидатов. Мы выезжали туда, и я лично ездил с членами президиума, с технологической группой. Это основное», — передает слова Григорьева корреспондент URA.RU. Также в Чайковском за пять лет была проделана большая работа в части благоустройства, социального строительства. «Я вам скажу, у нас многие городские школы не дотягивают до коррекционной школы в Чайковском, которая появилась по проекту „Новая школа“. Там все доски — электронные, ни одной классической. И люди это видят», — отметил Григорьев. Важно было довести до жителей, что «это не с неба падает», а партия, которая имеет большинство в представительных органах, выполняет свои социальные обязательства. Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ, которые выставили 17 кандидатов по 25 округам в Чайковском, не смогли провести ни одного. Кампанию при этом коммунисты вели с грубыми нарушениями избирательного законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главную роль в разгроме коммунистов в Чайковском на выборах сыграл грамотный подбор кандидатов от партии «Единая Россия». Об этом заявил на пресс-конференции секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. С 2018 года партии власти не удавалось взять верх над оппозицией в Чайковском, а в 2023 году в думу не прошло ни одного представителя КПРФ. «В первую очередь, свою роль сыграл подбор кандидатов. Мы выезжали туда, и я лично ездил с членами президиума, с технологической группой. Это основное», — передает слова Григорьева корреспондент URA.RU. Также в Чайковском за пять лет была проделана большая работа в части благоустройства, социального строительства. «Я вам скажу, у нас многие городские школы не дотягивают до коррекционной школы в Чайковском, которая появилась по проекту „Новая школа“. Там все доски — электронные, ни одной классической. И люди это видят», — отметил Григорьев. Важно было довести до жителей, что «это не с неба падает», а партия, которая имеет большинство в представительных органах, выполняет свои социальные обязательства. Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ, которые выставили 17 кандидатов по 25 округам в Чайковском, не смогли провести ни одного. Кампанию при этом коммунисты вели с грубыми нарушениями избирательного законодательства.