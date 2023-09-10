Избирком прокомментировал скандал с КПРФ на пермских выборах

Избирком прокомментировал скандал на выборах в Чайковском

11 сентября 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

Во всех территориях, кроме Чайковского, по словам Вагина, кампании прошли спокойно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Председатель пермского крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что в дни голосования на выборах в Чайковском поступило множество жалоб на действия кандидатов от партии КПРФ. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии. Коммунисты были пойманы на нарушениях «дня тишины» и другой незаконной агитации. «Хочу лишь отметить выборы в Чайковском, откуда от избирателей и кандидатов поступали многочисленные обращения на нарушения со стороны ряда кандидатов от „КПРФ“. Жалобы касались незаконной агитации в дни голосования как в социальных сетях и на транспорте, так и в СМИ», — отметил Вагин. ТИК Чайковского совместно с правоохранительными органами, по его словам, приняла все необходимые меры по устранению нарушений. В субботу, 8 сентября, в Чайковском начали распространять газету «Вместе», которую связывают с коммунистами. В решении избиркома Чайковского (опубликовано на сайте) говорится, что учредителем газеты является Д. И. Наборщиков. ТИК выпуск признал незаконным: в ней нашли признаки агитации и контрагитации протия ряда кандидатов. При этом она не была оплачена из избирательного фонда. Избирком обратился в суд, который принял решение изъять тираж в 30 тысяч единиц. А 10 сентября прямо на главной городской площади появился мусоровоз, где содержалась агитация за кандидата от КПРФ Вячеслава Нечкина — по решению ТИК признана незаконной. В остальных территориях кампании прошли спокойно, отметил Игорь Вагин — как на этапе регистрации, так и в период агитации. Выборы проходили 8—10 сентября в думы Краснокамска, Чайковского, Кизела, Оханска, Горнозаводска, а также в Перми выбирали депутата гордумы по округу №5, а в Чусовом и том же Горнозаводске — депутата заксобрания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель пермского крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что в дни голосования на выборах в Чайковском поступило множество жалоб на действия кандидатов от партии КПРФ. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии. Коммунисты были пойманы на нарушениях «дня тишины» и другой незаконной агитации. «Хочу лишь отметить выборы в Чайковском, откуда от избирателей и кандидатов поступали многочисленные обращения на нарушения со стороны ряда кандидатов от „КПРФ“. Жалобы касались незаконной агитации в дни голосования как в социальных сетях и на транспорте, так и в СМИ», — отметил Вагин. ТИК Чайковского совместно с правоохранительными органами, по его словам, приняла все необходимые меры по устранению нарушений. В субботу, 8 сентября, в Чайковском начали распространять газету «Вместе», которую связывают с коммунистами. В решении избиркома Чайковского (опубликовано на сайте) говорится, что учредителем газеты является Д. И. Наборщиков. ТИК выпуск признал незаконным: в ней нашли признаки агитации и контрагитации протия ряда кандидатов. При этом она не была оплачена из избирательного фонда. Избирком обратился в суд, который принял решение изъять тираж в 30 тысяч единиц. А 10 сентября прямо на главной городской площади появился мусоровоз, где содержалась агитация за кандидата от КПРФ Вячеслава Нечкина — по решению ТИК признана незаконной. В остальных территориях кампании прошли спокойно, отметил Игорь Вагин — как на этапе регистрации, так и в период агитации. Выборы проходили 8—10 сентября в думы Краснокамска, Чайковского, Кизела, Оханска, Горнозаводска, а также в Перми выбирали депутата гордумы по округу №5, а в Чусовом и том же Горнозаводске — депутата заксобрания.