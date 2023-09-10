Жительница ХМАО 6 лет не получает алименты из-за судебных приставов

На банковский счет Марии из Нягани (ХМАО) на протяжении шести лет не поступают алименты, которые в пользу общей дочери выплачивает бывший муж женщины. Средства задерживаются на счету местного отдела судебных приставов. Об этом корреспонденту агентства рассказала сама Мария.
«На протяжении 6 последних лет с зарплаты моего бывшего мужа удерживали алименты. Эти деньги перечислялись на счет судебных приставов Нягани. Однако на мой счет они так и не поступали. Все эти годы я пыталась разобраться, приезжала к приставам, обращалась к старшему приставу по Нягани, но разбирательства до сих пор ни к чему не привели», — сообщила женщина.
По словам Марии, она ежегодно предоставляет необходимые документы и реквизиты в ОСП Нягани. При этом, по предварительным данным, общая задолженность по выплате средств на содержание ее и дочери с 2017 года составляет около 1,5 млн рублей.
Корреспондент агентства обратился с официальным запросом в пресс-службу Управления ФССП России по Югре. На момент публикации материала ответ от ведомства не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургутского района (ХМАО) через прокуратуру заставила службу судебных приставов вернуть незаконно удержанные деньги. УФССП более четырех месяцев списывало средства по оконченному исполнительному производству.
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