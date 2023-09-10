Жительница ХМАО 6 лет не получает алименты из-за судебных приставов

11 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, долг по алиментам составляет около 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На банковский счет Марии из Нягани (ХМАО) на протяжении шести лет не поступают алименты, которые в пользу общей дочери выплачивает бывший муж женщины. Средства задерживаются на счету местного отдела судебных приставов. Об этом корреспонденту агентства рассказала сама Мария. «На протяжении 6 последних лет с зарплаты моего бывшего мужа удерживали алименты. Эти деньги перечислялись на счет судебных приставов Нягани. Однако на мой счет они так и не поступали. Все эти годы я пыталась разобраться, приезжала к приставам, обращалась к старшему приставу по Нягани, но разбирательства до сих пор ни к чему не привели», — сообщила женщина. По словам Марии, она ежегодно предоставляет необходимые документы и реквизиты в ОСП Нягани. При этом, по предварительным данным, общая задолженность по выплате средств на содержание ее и дочери с 2017 года составляет около 1,5 млн рублей. Корреспондент агентства обратился с официальным запросом в пресс-службу Управления ФССП России по Югре. На момент публикации материала ответ от ведомства не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургутского района (ХМАО) через прокуратуру заставила службу судебных приставов вернуть незаконно удержанные деньги. УФССП более четырех месяцев списывало средства по оконченному исполнительному производству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На банковский счет Марии из Нягани (ХМАО) на протяжении шести лет не поступают алименты, которые в пользу общей дочери выплачивает бывший муж женщины. Средства задерживаются на счету местного отдела судебных приставов. Об этом корреспонденту агентства рассказала сама Мария. «На протяжении 6 последних лет с зарплаты моего бывшего мужа удерживали алименты. Эти деньги перечислялись на счет судебных приставов Нягани. Однако на мой счет они так и не поступали. Все эти годы я пыталась разобраться, приезжала к приставам, обращалась к старшему приставу по Нягани, но разбирательства до сих пор ни к чему не привели», — сообщила женщина. По словам Марии, она ежегодно предоставляет необходимые документы и реквизиты в ОСП Нягани. При этом, по предварительным данным, общая задолженность по выплате средств на содержание ее и дочери с 2017 года составляет около 1,5 млн рублей. Корреспондент агентства обратился с официальным запросом в пресс-службу Управления ФССП России по Югре. На момент публикации материала ответ от ведомства не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургутского района (ХМАО) через прокуратуру заставила службу судебных приставов вернуть незаконно удержанные деньги. УФССП более четырех месяцев списывало средства по оконченному исполнительному производству.