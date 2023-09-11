В Екатеринбурге родителям девочки, погибшей в садике, выплатят 4,4 млн

11 сентября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

В детском саду №130 девочка задушилась шарфом, когда каталась с горки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск родителей трехлетней девочки, погибшей на горке во время прогулки в детском саду №130. С учреждения взыскали 4,4 млн рублей в пользу папы, мамы и брата погибшей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад № 180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей и иные расходы. Установлена причинно-следственная связь между бездействием работников детского сада, повлекшем гибель несовершеннолетней, и причинением нравственных страданий ее близким родственникам», — рассказали в надзорном ведомстве. Инцидент произошел 25 января в детском саду №130 в Кировском районе. Одна из воспитанниц спускалась с горки и застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде, а когда заметила, попыталась оказать первую помощь. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали девочку, через неделю в больнице она скончалась.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск родителей трехлетней девочки, погибшей на горке во время прогулки в детском саду №130. С учреждения взыскали 4,4 млн рублей в пользу папы, мамы и брата погибшей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад № 180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей и иные расходы. Установлена причинно-следственная связь между бездействием работников детского сада, повлекшем гибель несовершеннолетней, и причинением нравственных страданий ее близким родственникам», — рассказали в надзорном ведомстве. Инцидент произошел 25 января в детском саду №130 в Кировском районе. Одна из воспитанниц спускалась с горки и застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде, а когда заметила, попыталась оказать первую помощь. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали девочку, через неделю в больнице она скончалась.