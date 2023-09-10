К зданию ТРЦ подъехала техника спасателей (архивное фото)
В Кургане торгово-развлекательный центр «Пушкинский» эвакуировали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
«Да, в торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ прошла эвакуация», — подтвердили информацию в пресс-службе. Очевидцы сообщили, что видели у центрального входа в здание ТРЦ технику спасателей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали торговый центр из-за сработавшей пожарной тревоги. Предполагалось, что тревога была учебной.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.