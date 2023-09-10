10 сентября 2023

В Кургане эвакуировали ТРЦ «Пушкинский». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, пушкинский
К зданию ТРЦ подъехала техника спасателей (архивное фото) Фото:

В Кургане торгово-развлекательный центр «Пушкинский» эвакуировали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«Да, в торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ прошла эвакуация», — подтвердили информацию в пресс-службе. Очевидцы сообщили, что видели у центрального входа в здание ТРЦ технику спасателей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали торговый центр из-за сработавшей пожарной тревоги. Предполагалось, что тревога была учебной.

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В Кургане торгово-развлекательный центр «Пушкинский» эвакуировали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. «Да, в торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ прошла эвакуация», — подтвердили информацию в пресс-службе. Очевидцы сообщили, что видели у центрального входа в здание ТРЦ технику спасателей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали торговый центр из-за сработавшей пожарной тревоги. Предполагалось, что тревога была учебной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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