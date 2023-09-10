В Кургане эвакуировали ТРЦ «Пушкинский». Видео

11 сентября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

К зданию ТРЦ подъехала техника спасателей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане торгово-развлекательный центр «Пушкинский» эвакуировали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. «Да, в торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ прошла эвакуация», — подтвердили информацию в пресс-службе. Очевидцы сообщили, что видели у центрального входа в здание ТРЦ технику спасателей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали торговый центр из-за сработавшей пожарной тревоги. Предполагалось, что тревога была учебной.

В Кургане торгово-развлекательный центр «Пушкинский» эвакуировали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. «Да, в торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ прошла эвакуация», — подтвердили информацию в пресс-службе. Очевидцы сообщили, что видели у центрального входа в здание ТРЦ технику спасателей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуировали торговый центр из-за сработавшей пожарной тревоги. Предполагалось, что тревога была учебной.