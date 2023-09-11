Авиаперевозчики запустят дополнительные рейсы в Пермь из Москвы и Петербурга

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Появление дополнительных авиарейсов связано с проведением форума в Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Во время проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в Пермь будут летать дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Событие, приуроченное к 300-летию прикамской столицы, продлится с 19 по 22 октября, пояснили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня открыты двадцать внутренних и шесть международных направлений. На период форума авиакомпании „Аэрофлот“, „Победа“, „S7“ планируют выполнять ежедневно десять рейсов по направлению „Москва-Пермь-Москва“, „Санкт-Петербург-Пермь-Санкт-Петербург“», — указано в сообщении на сайте ведомства.

В дни проведения форума в столице Перми пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре — международных. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что гостей разместят в 59 гостиницах края. События будут проходить на нескольких площадках Прикамья: в «Пермь-Экспо», комплексе им. Сухарева, заводе Шпагина, эспланаде, набережной и в ГЛЦ «Губаха».

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Во время проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в Пермь будут летать дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Событие, приуроченное к 300-летию прикамской столицы, продлится с 19 по 22 октября, пояснили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня открыты двадцать внутренних и шесть международных направлений. На период форума авиакомпании „Аэрофлот“, „Победа“, „S7“ планируют выполнять ежедневно десять рейсов по направлению „Москва-Пермь-Москва“, „Санкт-Петербург-Пермь-Санкт-Петербург“», — указано в сообщении на сайте ведомства. В дни проведения форума в столице Перми пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре — международных. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что гостей разместят в 59 гостиницах края. События будут проходить на нескольких площадках Прикамья: в «Пермь-Экспо», комплексе им. Сухарева, заводе Шпагина, эспланаде, набережной и в ГЛЦ «Губаха».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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