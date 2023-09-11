Диетолог раскрыла, какие овощи опасно есть в больших количествах

Диетолог Кондаурова заявила о рисках потребления большого количества овощей

11 сентября 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление картофеля приводит к отравлениям, сказала Анастасия Кондаурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением из-за большого количества ядовитого соланина. Об этом заявила член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова. «Картофель, например, в особенности зеленый или проросший, содержит в себе соланин — натуральный яд. Употребление в больших количествах чревато отравлением со следующими симптомами: тошнота, рвота, головная боль и даже нарушения сердечного ритма», — рассказала Анастасия Кондаурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также диетолог заявила о вреде томатов. По ее словам, там содержится большое количество кислоты, что может привести к изжоге и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Брокколи тоже представляют опасность для организма, особенно, если употреблять его в сыром виде. Из-за обилия изотиоцианатов, овощ вызывает раздражение желудка и сильную изжогу. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что из-за фруктов у человека могут развиться заболевания печени. По ее словам, фруктоза не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени в отличие от глюкозы.

Употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением из-за большого количества ядовитого соланина. Об этом заявила член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова. «Картофель, например, в особенности зеленый или проросший, содержит в себе соланин — натуральный яд. Употребление в больших количествах чревато отравлением со следующими симптомами: тошнота, рвота, головная боль и даже нарушения сердечного ритма», — рассказала Анастасия Кондаурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также диетолог заявила о вреде томатов. По ее словам, там содержится большое количество кислоты, что может привести к изжоге и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Брокколи тоже представляют опасность для организма, особенно, если употреблять его в сыром виде. Из-за обилия изотиоцианатов, овощ вызывает раздражение желудка и сильную изжогу. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что из-за фруктов у человека могут развиться заболевания печени. По ее словам, фруктоза не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени в отличие от глюкозы.