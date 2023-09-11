Диетолог раскрыла, какие овощи опасно есть в больших количествах

Диетолог Кондаурова заявила о рисках потребления большого количества овощей
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, овощи, картофель, картошка, сельское хозяйство
Чрезмерное употребление картофеля приводит к отравлениям, сказала Анастасия Кондаурова Фото:

Употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением из-за большого количества ядовитого соланина. Об этом заявила член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова.

«Картофель, например, в особенности зеленый или проросший, содержит в себе соланин — натуральный яд. Употребление в больших количествах чревато отравлением со следующими симптомами: тошнота, рвота, головная боль и даже нарушения сердечного ритма», — рассказала Анастасия Кондаурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также диетолог заявила о вреде томатов. По ее словам, там содержится большое количество кислоты, что может привести к изжоге и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Брокколи тоже представляют опасность для организма, особенно, если употреблять его в сыром виде. Из-за обилия изотиоцианатов, овощ вызывает раздражение желудка и сильную изжогу.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что из-за фруктов у человека могут развиться заболевания печени. По ее словам, фруктоза не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени в отличие от глюкозы.

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Употребление картофеля в больших количествах чревато отравлением из-за большого количества ядовитого соланина. Об этом заявила член Консультативно-диагностического центра «Диетологи России» Анастасия Кондаурова. «Картофель, например, в особенности зеленый или проросший, содержит в себе соланин — натуральный яд. Употребление в больших количествах чревато отравлением со следующими симптомами: тошнота, рвота, головная боль и даже нарушения сердечного ритма», — рассказала Анастасия Кондаурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также диетолог заявила о вреде томатов. По ее словам, там содержится большое количество кислоты, что может привести к изжоге и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Брокколи тоже представляют опасность для организма, особенно, если употреблять его в сыром виде. Из-за обилия изотиоцианатов, овощ вызывает раздражение желудка и сильную изжогу. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что из-за фруктов у человека могут развиться заболевания печени. По ее словам, фруктоза не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени в отличие от глюкозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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