Мизулина требует призвать в армию блогера Даню Милохина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что тикток-блогер Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. Сам блогер недавно вернулся в Россию.
«Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. <…> Милохин не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она отметила, что блогер в других странах критиковал россиян.
По мнению Мизулиной, Милохин получит патриотическое воспитание, попав на службу осенью 2023 года. По информации telegram-канала Mash, Милохин стоит на воинском учете с 2018 года.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что тикток-блогер Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. Сам блогер недавно вернулся в Россию. «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. <…> Милохин не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она отметила, что блогер в других странах критиковал россиян. По мнению Мизулиной, Милохин получит патриотическое воспитание, попав на службу осенью 2023 года. По информации telegram-канала Mash, Милохин стоит на воинском учете с 2018 года.