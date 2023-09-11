Мизулина требует призвать в армию блогера Даню Милохина

11 сентября 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Даня Милохин — популярный тикток-блогер в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что тикток-блогер Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. Сам блогер недавно вернулся в Россию. «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. <…> Милохин не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале . Она отметила, что блогер в других странах критиковал россиян. По мнению Мизулиной, Милохин получит патриотическое воспитание, попав на службу осенью 2023 года. По информации telegram-канала Mash, Милохин стоит на воинском учете с 2018 года.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что тикток-блогер Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. Сам блогер недавно вернулся в Россию. «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. <…> Милохин не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она отметила, что блогер в других странах критиковал россиян. По мнению Мизулиной, Милохин получит патриотическое воспитание, попав на службу осенью 2023 года. По информации telegram-канала Mash, Милохин стоит на воинском учете с 2018 года.