Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

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Геннадий Дубовой умер на 57-м году жизни Фото:

В Донецке в результате ДТП погиб писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

«В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память», — написал Александр Коц у себя в Telegram. Ему было 56 лет.

По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, перед смертью военкор шел за цветами. Об этом написали в РИА Новости.

Дубовой учился в Донецком национальном университете на экономиста. С 1995 года он работал журналистом по PR-деятельности как в российских, так и украинских СМИ. Также он основал Агентства социально-политического моделирования «Вэйс-Украина» (ныне «Вэйс-Новороссия») и первую официальную Газету ДНР.

Военкор был в ополчении с 2014 года и участвовал во многих операциях. В 2017 году он был принят в союз писателей Донецкой народной республики.

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В Донецке в результате ДТП погиб писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память», — написал Александр Коц у себя в Telegram. Ему было 56 лет. По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, перед смертью военкор шел за цветами. Об этом написали в РИА Новости. Дубовой учился в Донецком национальном университете на экономиста. С 1995 года он работал журналистом по PR-деятельности как в российских, так и украинских СМИ. Также он основал Агентства социально-политического моделирования «Вэйс-Украина» (ныне «Вэйс-Новороссия») и первую официальную Газету ДНР. Военкор был в ополчении с 2014 года и участвовал во многих операциях. В 2017 году он был принят в союз писателей Донецкой народной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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