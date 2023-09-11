Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

В Донецке в результате ДТП погиб писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщил военкор Александр Коц.
«В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память», — написал Александр Коц у себя в Telegram. Ему было 56 лет.
По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, перед смертью военкор шел за цветами. Об этом написали в РИА Новости.
Дубовой учился в Донецком национальном университете на экономиста. С 1995 года он работал журналистом по PR-деятельности как в российских, так и украинских СМИ. Также он основал Агентства социально-политического моделирования «Вэйс-Украина» (ныне «Вэйс-Новороссия») и первую официальную Газету ДНР.
Военкор был в ополчении с 2014 года и участвовал во многих операциях. В 2017 году он был принят в союз писателей Донецкой народной республики.
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