Уральские космонавты установили рекорд на МКС

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
«Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40 по московскому времени», — говорится в материале. Космонавты прибыли на МКС в сентябре 2022 года.
Прокопьев и Петелин должны вернуться на Землю 27 сентября. Ради их возвращения на МКС в беспилотном режиме запустили космический корабль «Союз МС-23».
Ранее космонавты Прокопьев и Петелин в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Там они провели 6 часов 45 минут.
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