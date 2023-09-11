Уральские космонавты установили рекорд на МКС

Космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС

11 сентября 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Прокопьев и Петелин провели на МКС более 355 суток 3 часов 45 минут 21 секунды Фото: Роскосмос Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС. «Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40 по московскому времени», — говорится в материале. Космонавты прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Прокопьев и Петелин должны вернуться на Землю 27 сентября. Ради их возвращения на МКС в беспилотном режиме запустили космический корабль «Союз МС-23». Ранее космонавты Прокопьев и Петелин в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Там они провели 6 часов 45 минут.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС. «Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40 по московскому времени», — говорится в материале. Космонавты прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Прокопьев и Петелин должны вернуться на Землю 27 сентября. Ради их возвращения на МКС в беспилотном режиме запустили космический корабль «Союз МС-23». Ранее космонавты Прокопьев и Петелин в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Там они провели 6 часов 45 минут.