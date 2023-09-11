11 сентября 2023

Уральские космонавты установили рекорд на МКС

Космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС
© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, stock, петелин дмитрий
Прокопьев и Петелин провели на МКС более 355 суток 3 часов 45 минут 21 секунды Фото:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

«Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40 по московскому времени», — говорится в материале. Космонавты прибыли на МКС в сентябре 2022 года.

Прокопьев и Петелин должны вернуться на Землю 27 сентября. Ради их возвращения на МКС в беспилотном режиме запустили космический корабль «Союз МС-23».

Ранее космонавты Прокопьев и Петелин в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Там они провели 6 часов 45 минут.

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Челябинска установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС. «Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40 по московскому времени», — говорится в материале. Космонавты прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Прокопьев и Петелин должны вернуться на Землю 27 сентября. Ради их возвращения на МКС в беспилотном режиме запустили космический корабль «Союз МС-23». Ранее космонавты Прокопьев и Петелин в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Там они провели 6 часов 45 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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