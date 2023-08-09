Уральские космонавты вышли в открытый космос на важное задание. Видео

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Интервью с Сергеем Прокопьевым. Екатеринбург, прокопьев сергей
Лично Прокопьева выходил в открытый космос более семи раз Фото:

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Им предстоит выполнить важное задание. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале.

«Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле „Рассвет“ к перемещению и установят его на „Науке“ с помощью манипулятора ERA. Также они смонтируют экраны микрометеороидной защиты на „Рассвете“», — рассказали представители госкорпорации. Управлять процессом с борта станции будет Андрей Федяев. В открытом космосе специалисты проведут 6 часов 45 минут.

Российские космонавты уже выходили на шесть часов на внешнюю поверхность МКС, чтобы установить антенну на модуль. Последний раз это происходило в июне 2023 года.

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Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Им предстоит выполнить важное задание. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. «Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле „Рассвет“ к перемещению и установят его на „Науке“ с помощью манипулятора ERA. Также они смонтируют экраны микрометеороидной защиты на „Рассвете“», — рассказали представители госкорпорации. Управлять процессом с борта станции будет Андрей Федяев. В открытом космосе специалисты проведут 6 часов 45 минут. Российские космонавты уже выходили на шесть часов на внешнюю поверхность МКС, чтобы установить антенну на модуль. Последний раз это происходило в июне 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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