Уральские космонавты вышли в открытый космос на важное задание. Видео

09 августа 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Лично Прокопьева выходил в открытый космос более семи раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Им предстоит выполнить важное задание. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. «Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле „Рассвет“ к перемещению и установят его на „Науке“ с помощью манипулятора ERA. Также они смонтируют экраны микрометеороидной защиты на „Рассвете“», — рассказали представители госкорпорации. Управлять процессом с борта станции будет Андрей Федяев. В открытом космосе специалисты проведут 6 часов 45 минут. Российские космонавты уже выходили на шесть часов на внешнюю поверхность МКС, чтобы установить антенну на модуль. Последний раз это происходило в июне 2023 года.

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска в пятый раз за 2023 год вышли в открытый космос. Им предстоит выполнить важное задание. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. «Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле „Рассвет“ к перемещению и установят его на „Науке“ с помощью манипулятора ERA. Также они смонтируют экраны микрометеороидной защиты на „Рассвете“», — рассказали представители госкорпорации. Управлять процессом с борта станции будет Андрей Федяев. В открытом космосе специалисты проведут 6 часов 45 минут. Российские космонавты уже выходили на шесть часов на внешнюю поверхность МКС, чтобы установить антенну на модуль. Последний раз это происходило в июне 2023 года.