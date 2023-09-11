Телеведущий Соловьев призвал отправить блогера Милохина в армию

11 сентября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев считает, что Милохин должен отслужить в армии Фото: Георгий Бергал © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев призвал отправить на срочную службу в армию вернувшегося в Россию блогера Даню Махалина. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». «Говорят, Даня Милохин приехал [в Россию]. Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу», — заявил Владимир Соловьев. Телеведущий считает, что блогеру не должны предоставлять возможности для работы в России. В армии его научать любить родину, добавил Владимир Соловьев. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. По ее мнению, блогер критиковал Россию за рубежом. По данным Mash, Милохина осенью призовут в армию. Известно, что с 2018 он состоит на воинском учете в Краснодарском крае.

Телеведущий Владимир Соловьев призвал отправить на срочную службу в армию вернувшегося в Россию блогера Даню Махалина. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». «Говорят, Даня Милохин приехал [в Россию]. Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу», — заявил Владимир Соловьев. Телеведущий считает, что блогеру не должны предоставлять возможности для работы в России. В армии его научать любить родину, добавил Владимир Соловьев. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Даня Милохин должен пройти срочную службу в армии. По ее мнению, блогер критиковал Россию за рубежом. По данным Mash, Милохина осенью призовут в армию. Известно, что с 2018 он состоит на воинском учете в Краснодарском крае.