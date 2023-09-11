11 сентября 2023

Бастрыкин поможет женщине-инвалиду из Тюменской области, у которой сгорел дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом
Женщине-инвалиду из Тюменской области не предоставили жилье после того, как у нее сгорел дом Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом женщины-инвалида из Тюменской области, которой не дали жилье после пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка по факту непредоставления жилья женщине с инвалидностью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Вагайского района в 2016 году в результате пожара, начавшегося из-за неисправности газового котла, лишилась дома. Ей так и не предоставили жилье как малоимущему инвалиду. Сейчас она проживает в квартире, которую ей уступила родственница.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом женщины-инвалида из Тюменской области, которой не дали жилье после пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка по факту непредоставления жилья женщине с инвалидностью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее сообщалось, что пожилая жительница Вагайского района в 2016 году в результате пожара, начавшегося из-за неисправности газового котла, лишилась дома. Ей так и не предоставили жилье как малоимущему инвалиду. Сейчас она проживает в квартире, которую ей уступила родственница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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