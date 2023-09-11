Бастрыкин поможет женщине-инвалиду из Тюменской области, у которой сгорел дом

Женщине-инвалиду из Тюменской области не предоставили жилье после того, как у нее сгорел дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом женщины-инвалида из Тюменской области, которой не дали жилье после пожара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка по факту непредоставления жилья женщине с инвалидностью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Вагайского района в 2016 году в результате пожара, начавшегося из-за неисправности газового котла, лишилась дома. Ей так и не предоставили жилье как малоимущему инвалиду. Сейчас она проживает в квартире, которую ей уступила родственница.