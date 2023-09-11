Силовики завели уголовное дело на пермского депутата с боевым прошлым

В СК завели уголовное дело на депутата Пермской гордумы Фролова за фальсификацию

Дмитрию Фролову инкриминируют две статьи о фальсификации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело в отношении депутата Пермской гордумы Дмитрия Федорова. В СУ СКР по региону считают, что чиновник фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Об этом рассказали источники, знакомые с ходом процесса.

«Уголовное дело в отношении Федорова возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным в конце июля. Депутату инкриминируют две статьи за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц и за фальсификацию решения общего собрания участников юридического лица», — передает « Коммерант-Прикамье » со ссылкой на свои источники.

Запись о назначении Федорова на должность директора ООО появилась в ЕГРЮЛ в конце мая прошлого года. Через два месяца в Арбитражный суд Прикамья поступил иск с требованием признать решение собрания о назначении нового главы недействительным. Истец указал, что фактически собрание не проводилось. По данным источников прикамского издания, с заявлением о привлечении Федорова к уголовной ответственности обратился его бывший бизнес-партнер Артем Быстров.

В сервисе СБИС указано, что ООО «Западно-Уральская транспортная компания» зарегистрировано в 2012 году. Оно занимается перевозками и оказанием услуг в сфере автомобильного грузового транспорта.

Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с Дмитрием Федоровым по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции. В онлайн-приемную депутата в соцсети был направлен письменный запрос. Также корреспондент агентства обратился за комментариями в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.

По данным URA.RU, Федоров участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После начала спецоперации на Украине ездил на Донбасс с гуманитарной миссией. Депутат утверждает, что общался с местными жителями, военными и пленными бойцами ВСУ. После начала частичной мобилизации в стране он заявил о готовности быть призванным в ряды вооруженных сил.