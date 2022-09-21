Депутат пермской гордумы готов к мобилизации на СВО

22 сентября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федоров готов отправиться в зону СВО с оружием в руках Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров заявил, что готов быть призванным в рамках мобилизации в ряды вооруженных сил, объявленной 21 сентября. Об этом бывший сотрудник ФСБ, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе и ветеран боевых действий сказал в беседе с URA.RU. «Если сейчас с флагом и криком „Ура!“ бежать — это будет популизмом отдавать. Красивые слова на ветер бросать не собираюсь, но, если призовут, понятно, что пойду 200%. Если пойму, что есть необходимость в моих навыках, знаниях, опыте, то тоже самое — спокойно поеду. Думаю, меня мои родные и близкие поддержат», — пояснил Федоров. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат ездил на Донбасс с гуманитарной миссией в июне. Сегодня Федоров говорит, что еще тогда, общаясь с местными жителями, военными и пленными бойцами ВСУ, он понял, что мобилизация необходима. «Руководство наших вооруженных сил грамотные и компетентные люди. Они прекрасно все понимали, поэтому мера необходимая, но требовала подготовительных мероприятий, которые были проведены, и была объявлена частичная мобилизация. Без этой меры нам будет тяжело достигнуть тех результатов, которые поставлены», — отметил Федоров. По его ощущениям, при текущем сценарии хода спецоперации перечень категорий россиян, подлежащих мобилизации, расширяться не будет: «Если речь не идет о полноценной третьей мировой войне». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ и имеют определенные специальности и боевой опыт. Власти Прикамья заявили, что окажут содействие военкомату в вопросах мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вновь готовится участвовать в специальной операции. Попросилась на Донбасс и депутат Госдумы от Прикамья Ирина Ивенских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров заявил, что готов быть призванным в рамках мобилизации в ряды вооруженных сил, объявленной 21 сентября. Об этом бывший сотрудник ФСБ, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе и ветеран боевых действий сказал в беседе с URA.RU. «Если сейчас с флагом и криком „Ура!“ бежать — это будет популизмом отдавать. Красивые слова на ветер бросать не собираюсь, но, если призовут, понятно, что пойду 200%. Если пойму, что есть необходимость в моих навыках, знаниях, опыте, то тоже самое — спокойно поеду. Думаю, меня мои родные и близкие поддержат», — пояснил Федоров. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат ездил на Донбасс с гуманитарной миссией в июне. Сегодня Федоров говорит, что еще тогда, общаясь с местными жителями, военными и пленными бойцами ВСУ, он понял, что мобилизация необходима. «Руководство наших вооруженных сил грамотные и компетентные люди. Они прекрасно все понимали, поэтому мера необходимая, но требовала подготовительных мероприятий, которые были проведены, и была объявлена частичная мобилизация. Без этой меры нам будет тяжело достигнуть тех результатов, которые поставлены», — отметил Федоров. По его ощущениям, при текущем сценарии хода спецоперации перечень категорий россиян, подлежащих мобилизации, расширяться не будет: «Если речь не идет о полноценной третьей мировой войне». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ и имеют определенные специальности и боевой опыт. Власти Прикамья заявили, что окажут содействие военкомату в вопросах мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вновь готовится участвовать в специальной операции. Попросилась на Донбасс и депутат Госдумы от Прикамья Ирина Ивенских.