11 сентября 2023

Россия намерена собирать автомобили в Эфиопии

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Федор Конюхов и Алексей Текслер на автозаводе Урал. Челябинская область, Миасс, яковлев павел, конюхов федор, текслер алексей
Автомобилестроители из РФ и Эфиопии ведут переговоры о запуске сборочных линий в Африке Фото:

Компании из РФ, которые занимаются производством автомобилей, рассматривают возможность сборки машин в Эфиопии. Об этом рассказал посол африканской страны в России Чам Угала Урят.

«КамАЗ и ВАЗ входят в число автопроизводителей, которые уже проявили интерес к строительству сборочных линий в Эфиопии. Однако пока нет ни одной компании, которая бы дошла до стадии реализация проекта», — пояснил Чам Угала Урят в интервью «Известиям».

Эфиопия вошла в число шести стран, которые присоединятся к БРИКС в 2024 году. Решение о масштабном расширении экономического клуба было принято на прошедшем в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите. Правительство африканского государства уверено, что членство в БРИКС позволит развивать торговлю и поспособствует обмену технологиями. В РФ отмечали, что страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты.

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Компании из РФ, которые занимаются производством автомобилей, рассматривают возможность сборки машин в Эфиопии. Об этом рассказал посол африканской страны в России Чам Угала Урят. «КамАЗ и ВАЗ входят в число автопроизводителей, которые уже проявили интерес к строительству сборочных линий в Эфиопии. Однако пока нет ни одной компании, которая бы дошла до стадии реализация проекта», — пояснил Чам Угала Урят в интервью «Известиям». Эфиопия вошла в число шести стран, которые присоединятся к БРИКС в 2024 году. Решение о масштабном расширении экономического клуба было принято на прошедшем в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите. Правительство африканского государства уверено, что членство в БРИКС позволит развивать торговлю и поспособствует обмену технологиями. В РФ отмечали, что страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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