«Кургандормаш» представит новый мусоровоз Venom на выставке в Москве

«Кургандормаш» представит новую машину на выставке в Москве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Кургандормаш», производящий дорожную и коммунальную технику, назвал новый мусоровоз в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel. Презентация новинки состоится на выставке в Москве. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«ИТМ „Спецмашина“ и ИТМ „Кургандормаш“ представят новинку — мусоровоз Venom Z-16 в рамках выставки c 12 по 14 сентября в Крокус-Экспо в Москве», — говорится в сообщении. Премьера нового мусоровоза состоится в рамках выставки «ВэйстТэк 2023».

Ранее URA.RU писало, что «Кургандормаш» презентовал коммунальную «Теслу» главе Росавтодора. Новый мини-погрузчик МЭП-1000 работает от электричества и не выделяет выхлопов.