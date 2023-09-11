11 сентября 2023

Курганский завод назвал новую машину в честь антигероя комиксов Marvel. Фото

«Кургандормаш» представит новый мусоровоз Venom на выставке в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , кургандормаш, спецтехника
«Кургандормаш» представит новую машину на выставке в Москве (архивное фото) Фото:

«Кургандормаш», производящий дорожную и коммунальную технику, назвал новый мусоровоз в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel. Презентация новинки состоится на выставке в Москве. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«ИТМ „Спецмашина“ и ИТМ „Кургандормаш“ представят новинку — мусоровоз Venom Z-16 в рамках выставки c 12 по 14 сентября в Крокус-Экспо в Москве», — говорится в сообщении. Премьера нового мусоровоза состоится в рамках выставки «ВэйстТэк 2023».

Ранее URA.RU писало, что «Кургандормаш» презентовал коммунальную «Теслу» главе Росавтодора. Новый мини-погрузчик МЭП-1000 работает от электричества и не выделяет выхлопов.

«Кургандормаш» представит новинку — мусоровоз Venom Z-16
«Кургандормаш» представит новинку — мусоровоз Venom Z-16
Фото:

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«Кургандормаш», производящий дорожную и коммунальную технику, назвал новый мусоровоз в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel. Презентация новинки состоится на выставке в Москве. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «ИТМ „Спецмашина“ и ИТМ „Кургандормаш“ представят новинку — мусоровоз Venom Z-16 в рамках выставки c 12 по 14 сентября в Крокус-Экспо в Москве», — говорится в сообщении. Премьера нового мусоровоза состоится в рамках выставки «ВэйстТэк 2023». Ранее URA.RU писало, что «Кургандормаш» презентовал коммунальную «Теслу» главе Росавтодора. Новый мини-погрузчик МЭП-1000 работает от электричества и не выделяет выхлопов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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