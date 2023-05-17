Главе Росавтодора показали коммунальную «Теслу» из Кургана

18 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Курганский электро-погрузчик презентовали главе Росавтодора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главе Росавтодора Роману Новикову, который приехал в Курган с двухдневным рабочим визитом, презентовали новую дорожно-коммунальную технику предприятия «Кургандормаш». Об этом передает корреспондент URA.RU. Мини-погрузчик, как и американская «Тесла», работает от электричества и не выделяет выхлопов. «Продемонстрировали главе Росавтодора нашу новую разработку — электро-погрузчик МЭП-1000. Он полностью на электрических элементах питания. Аналогов данной техники нет нигде в России. Машина не имеет выхлопов дизеля. Погрузчик можно использовать как для складской работы, так и для строительства. Спецтехника проходит испытания в Москве. Мы готовы к сотрудничеству, у нас есть, что предложить для строительства дорог в России и не только», — начальник отдела рекламы АО «Кургандормаш» Антон Колобашкин. Разработка МЭП-1000 велась совместно с конструкторским бюро «Вымпел». Машина полностью произведена на базе курганского завода. В серийное производство техника будет запущена после прохождения всех испытаний. Ранее URA.RU писало, что в Курган с рабочим визитом приехал глава Росавтодора. Руководителю федерального ведомства Роману Новикову показали спецтехнику местных производителей. Также проверил строящиеся мосты и встретился с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Росавтодора Роману Новикову, который приехал в Курган с двухдневным рабочим визитом, презентовали новую дорожно-коммунальную технику предприятия «Кургандормаш». Об этом передает корреспондент URA.RU. Мини-погрузчик, как и американская «Тесла», работает от электричества и не выделяет выхлопов. «Продемонстрировали главе Росавтодора нашу новую разработку — электро-погрузчик МЭП-1000. Он полностью на электрических элементах питания. Аналогов данной техники нет нигде в России. Машина не имеет выхлопов дизеля. Погрузчик можно использовать как для складской работы, так и для строительства. Спецтехника проходит испытания в Москве. Мы готовы к сотрудничеству, у нас есть, что предложить для строительства дорог в России и не только», — начальник отдела рекламы АО «Кургандормаш» Антон Колобашкин. Разработка МЭП-1000 велась совместно с конструкторским бюро «Вымпел». Машина полностью произведена на базе курганского завода. В серийное производство техника будет запущена после прохождения всех испытаний. Ранее URA.RU писало, что в Курган с рабочим визитом приехал глава Росавтодора. Руководителю федерального ведомства Роману Новикову показали спецтехнику местных производителей. Также проверил строящиеся мосты и встретился с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.