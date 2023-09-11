Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский водитель, управляя автобусом ПАЗ 32054, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU сообщил представитель ГИБДД по Кургану.

«11 сентября в 16 часов 40 минут, в городе Кургане, на ул. Гагарина, вблизи дома 20/2, водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, двигаясь по улице Дамбовая со стороны Гагаринского сквера в сторону ул. Гагарина, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Рено Логан», — рассказал представитель ведомства. Автомобилем, участвующим в ДТП, управляла женщина 1987 года рождения.

Водитель легкового автомобиля двигался по ул. Гайдара со стороны ул. Половинская в направлении ул. Крупской на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель Рено Логан, получив телесные повреждения. Согласно информации ГИБДД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе автобус сбил ребенка. Пострадавшей была шестилетняя девочка. Она ехала на самокате по краю проезжей части в сопровождении родителя.

