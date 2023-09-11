11 сентября 2023

В Кургане водитель пассажирского автобуса спровоцировал ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения (архивное фото) Фото:

Курганский водитель, управляя автобусом ПАЗ 32054, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU сообщил представитель ГИБДД по Кургану.

«11 сентября в 16 часов 40 минут, в городе Кургане, на ул. Гагарина, вблизи дома 20/2, водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, двигаясь по улице Дамбовая со стороны Гагаринского сквера в сторону ул. Гагарина, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Рено Логан», — рассказал представитель ведомства. Автомобилем, участвующим в ДТП, управляла женщина 1987 года рождения.

Водитель легкового автомобиля двигался по ул. Гайдара со стороны ул. Половинская в направлении ул. Крупской на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель Рено Логан, получив телесные повреждения. Согласно информации ГИБДД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе автобус сбил ребенка. Пострадавшей была шестилетняя девочка. Она ехала на самокате по краю проезжей части в сопровождении родителя.

Водитель пассажирского автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора
Водитель пассажирского автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора
Фото:

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Курганский водитель, управляя автобусом ПАЗ 32054, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU сообщил представитель ГИБДД по Кургану. «11 сентября в 16 часов 40 минут, в городе Кургане, на ул. Гагарина, вблизи дома 20/2, водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, двигаясь по улице Дамбовая со стороны Гагаринского сквера в сторону ул. Гагарина, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Рено Логан», — рассказал представитель ведомства. Автомобилем, участвующим в ДТП, управляла женщина 1987 года рождения. Водитель легкового автомобиля двигался по ул. Гайдара со стороны ул. Половинская в направлении ул. Крупской на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель Рено Логан, получив телесные повреждения. Согласно информации ГИБДД, пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе автобус сбил ребенка. Пострадавшей была шестилетняя девочка. Она ехала на самокате по краю проезжей части в сопровождении родителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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