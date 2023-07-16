В Курганской области автобус сбил ребенка на самокате

17 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Ребенка с травмами после ДТП доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области автобус сбил шестилетнюю девочку. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД по Курганской области. «В городе Шадринске пострадала несовершеннолетняя девочка. ДТП произошло по улице Крайняя. Водитель 1974 года рождения, управляя транспортным средством ПАЗ 32054, осуществлял движение по улице Крайняя в сторону улицы Санаторная. В районе дома №17 мужчина допустил наезд на девочку 2016 года рождения», — указано на сайте. Сообщается, что девочка ехала на самокате по краю проезжей части. С ней был ее отец. Как указано на сайте Госавтоинспекции, в настоящий момент ребенок госпитализирован с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства. Ранее URA.RU писало, что курганская школьница насмерть разбилась в ДТП на скутере. Двое несовершеннолетних подростков попали в аварию.

В Шадринске Курганской области автобус сбил шестилетнюю девочку. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД по Курганской области. «В городе Шадринске пострадала несовершеннолетняя девочка. ДТП произошло по улице Крайняя. Водитель 1974 года рождения, управляя транспортным средством ПАЗ 32054, осуществлял движение по улице Крайняя в сторону улицы Санаторная. В районе дома №17 мужчина допустил наезд на девочку 2016 года рождения», — указано на сайте. Сообщается, что девочка ехала на самокате по краю проезжей части. С ней был ее отец. Как указано на сайте Госавтоинспекции, в настоящий момент ребенок госпитализирован с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства. Ранее URA.RU писало, что курганская школьница насмерть разбилась в ДТП на скутере. Двое несовершеннолетних подростков попали в аварию.