«Уральские авиалинии» открыли горячую линию для родственников

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
В результате экстренной посадки никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила горячую линию для родственников. Пресс-служба просит обращаться всех, кто беспокоится за своих родных, которые находились в самолете, севшем в поле под Новосибирском.

«Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 495 13 94 101», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Также по данным авиакомпании, посадка прошла благополучно.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила горячую линию для родственников. Пресс-служба просит обращаться всех, кто беспокоится за своих родных, которые находились в самолете, севшем в поле под Новосибирском. «Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 495 13 94 101», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Также по данным авиакомпании, посадка прошла благополучно. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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