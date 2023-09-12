«Уральские авиалинии» открыли горячую линию для родственников

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила горячую линию для родственников. Пресс-служба просит обращаться всех, кто беспокоится за своих родных, которые находились в самолете, севшем в поле под Новосибирском.
«Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 495 13 94 101», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Также по данным авиакомпании, посадка прошла благополучно.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.