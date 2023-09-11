11 сентября 2023

Курганский шансонье Жека посвятил песню погибшей жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок, электрогитара
Шансонье Евгений Григорьев выпустил песню, которую посвятил погибшей жене Фото:

Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека) выпустил песню «7 небес», которую посвятил своей погибшей жене Елизавете. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Новая песня посвящена любимой супруге Лизе. Незадолго до трагедии, я показал Лизе только что сочиненную песню. „7 небес“ оказалась последней композицией, которую она слышала», — цитируют Григорьева в telegram-канале «Радио Шансон». Сообщается, что премьера песни курганского шансонье состоялась 12 сентября.

По информации из открытых источников, супруга Евгений покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет.

Ранее URA.RU писало, что шансонье из Кургана впервые показал клип на песню, из-за которой плачет. Сообщается, что артист также редко исполняет данную композицию на концертах.

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Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека) выпустил песню «7 небес», которую посвятил своей погибшей жене Елизавете. Об этом сообщается в социальных сетях. «Новая песня посвящена любимой супруге Лизе. Незадолго до трагедии, я показал Лизе только что сочиненную песню. „7 небес“ оказалась последней композицией, которую она слышала», — цитируют Григорьева в telegram-канале «Радио Шансон». Сообщается, что премьера песни курганского шансонье состоялась 12 сентября. По информации из открытых источников, супруга Евгений покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет. Ранее URA.RU писало, что шансонье из Кургана впервые показал клип на песню, из-за которой плачет. Сообщается, что артист также редко исполняет данную композицию на концертах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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