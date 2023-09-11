Курганский шансонье Жека посвятил песню погибшей жене

Шансонье Евгений Григорьев выпустил песню, которую посвятил погибшей жене Фото: Илья Московец © URA.RU

Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека) выпустил песню «7 небес», которую посвятил своей погибшей жене Елизавете. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Новая песня посвящена любимой супруге Лизе. Незадолго до трагедии, я показал Лизе только что сочиненную песню. „7 небес“ оказалась последней композицией, которую она слышала», — цитируют Григорьева в telegram-канале «Радио Шансон». Сообщается, что премьера песни курганского шансонье состоялась 12 сентября.

По информации из открытых источников, супруга Евгений покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет.

Ранее URA.RU писало, что шансонье из Кургана впервые показал клип на песню, из-за которой плачет. Сообщается, что артист также редко исполняет данную композицию на концертах.