Пермский депутат выступил с первым заявлением после возбуждения уголовного дела

Пермский депутат Федоров на фоне уголовного дела заявил, что его совесть чиста

12 сентября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федоров уверен, что бывший бизнес-партнер хочет опорочить его репутацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров назвал возбуждение в отношении него уголовного дела попыткой подорвать его репутацию. Народный избранник заявил URA.RU, что его совесть чиста. «Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте, или пытается что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я открытый человек и у меня есть принципы, которые привили мне с детства. Зачастую, люди, чтобы реализовать свои грязные цели, готовы идти по головам, и не боятся никакой грязи. Сейчас именно тот случай, когда используя фальсификацию данных и манипуляции информацией, пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать мою репутацию. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей», — заявил Федоров. Депутат также выразил надежду, что следственный комитет во всем разберется, а «обманщики получат по заслугам». Ранее стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении Федорова. По мнению следственных органов, депутат фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Привлечения Федорова к уголовной ответственности добивается его бывший бизнес-партнер Артем Быстров.

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров назвал возбуждение в отношении него уголовного дела попыткой подорвать его репутацию. Народный избранник заявил URA.RU, что его совесть чиста. «Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте, или пытается что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я открытый человек и у меня есть принципы, которые привили мне с детства. Зачастую, люди, чтобы реализовать свои грязные цели, готовы идти по головам, и не боятся никакой грязи. Сейчас именно тот случай, когда используя фальсификацию данных и манипуляции информацией, пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать мою репутацию. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей», — заявил Федоров. Депутат также выразил надежду, что следственный комитет во всем разберется, а «обманщики получат по заслугам». Ранее стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении Федорова. По мнению следственных органов, депутат фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Привлечения Федорова к уголовной ответственности добивается его бывший бизнес-партнер Артем Быстров.