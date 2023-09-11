Пермский депутат выступил с первым заявлением после возбуждения уголовного дела

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров назвал возбуждение в отношении него уголовного дела попыткой подорвать его репутацию. Народный избранник заявил URA.RU, что его совесть чиста.
«Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте, или пытается что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я открытый человек и у меня есть принципы, которые привили мне с детства. Зачастую, люди, чтобы реализовать свои грязные цели, готовы идти по головам, и не боятся никакой грязи. Сейчас именно тот случай, когда используя фальсификацию данных и манипуляции информацией, пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать мою репутацию. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей», — заявил Федоров. Депутат также выразил надежду, что следственный комитет во всем разберется, а «обманщики получат по заслугам».
Ранее стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении Федорова. По мнению следственных органов, депутат фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Привлечения Федорова к уголовной ответственности добивается его бывший бизнес-партнер Артем Быстров.
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