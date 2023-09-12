Восточный экономический форум начался с аплодисментов летчикам «Уральских авиалиний»

На Восточном экономическом форуме поаплодировали летчикам «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Участники ВЭФ поаплодировали летчикам, посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Третий день Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября, начался с аплодисментов летчикам, экстренно посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов в адрес летчиков, посадивших самолет в поле в Новосибирской области», — пишет telegram-канал РИА новости. Участникам форума рассказали о том, что на борту никто не пострадал. Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел под Новосибирском утром 12 сентября. По предварительным данным, посадка произошла из-за потери гидравлики судна. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. В случившемся разбираются прокуратура, следственный комитет и Росавиация. Подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Третий день Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября, начался с аплодисментов летчикам, экстренно посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов в адрес летчиков, посадивших самолет в поле в Новосибирской области», — пишет telegram-канал РИА новости. Участникам форума рассказали о том, что на борту никто не пострадал. Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел под Новосибирском утром 12 сентября. По предварительным данным, посадка произошла из-за потери гидравлики судна. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. В случившемся разбираются прокуратура, следственный комитет и Росавиация. Подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.