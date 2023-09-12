Путин вспомнил время, когда доллар стоил 60 рублей

Путин: Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку из-за растущей инфляции

12 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В 2022 году при долларе в 60 рублей не были налажены логистические цепочки, заявил Владимир Путин Фото: Александр Елизаров © URA.RU Во времена, когда доллар стоил 60 рублей (в 2022 году), не были налажены логистические цепочки. Сейчас такой проблемы нет, поэтому волатильность рубля не является негативным фактором. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку из-за растущей инфляции. «Я не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы. Связано это со многими факторами. Когда доллар был 60 — логистические цепочки не были налажены. Сейчас они почти налажены», — сказал Путин, отвечая на вопрос об изменчивости российской валюты. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку до 12%, так как в стране начала расти инфляция.

Во времена, когда доллар стоил 60 рублей (в 2022 году), не были налажены логистические цепочки. Сейчас такой проблемы нет, поэтому волатильность рубля не является негативным фактором. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку из-за растущей инфляции. «Я не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы. Связано это со многими факторами. Когда доллар был 60 — логистические цепочки не были налажены. Сейчас они почти налажены», — сказал Путин, отвечая на вопрос об изменчивости российской валюты. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку до 12%, так как в стране начала расти инфляция.