Путин анонсировал закупки отечественных авто для чиновников

Путин объявил о скорой закупке отечественных авто для чиновников РФ
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Российский автопром выглядит скромнее западного, рассказал Владимир Путин Фото:

Закупки отечественных автомобилей для чиновников начнутся скоро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, российские машины выглядит скромнее, чем западные, однако в этом вопросе нужно брать пример с Индии.

«Скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, определят, «кому чего положено», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что сейчас российский автопром выглядит скромнее, чем Audi и Mercedes, однако нужно брать пример с Индии.

Ранее Путин анонсировал, что все российские чиновники должны пересесть на отечественный автопром. Сам президент использует для поездок Aurus, произведенный в РФ.

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Закупки отечественных автомобилей для чиновников начнутся скоро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, российские машины выглядит скромнее, чем западные, однако в этом вопросе нужно брать пример с Индии. «Скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, определят, «кому чего положено», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что сейчас российский автопром выглядит скромнее, чем Audi и Mercedes, однако нужно брать пример с Индии. Ранее Путин анонсировал, что все российские чиновники должны пересесть на отечественный автопром. Сам президент использует для поездок Aurus, произведенный в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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