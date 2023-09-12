Путин анонсировал закупки отечественных авто для чиновников

Закупки отечественных автомобилей для чиновников начнутся скоро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, российские машины выглядит скромнее, чем западные, однако в этом вопросе нужно брать пример с Индии.
«Скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, определят, «кому чего положено», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что сейчас российский автопром выглядит скромнее, чем Audi и Mercedes, однако нужно брать пример с Индии.
Ранее Путин анонсировал, что все российские чиновники должны пересесть на отечественный автопром. Сам президент использует для поездок Aurus, произведенный в РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.