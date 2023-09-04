Путин принял долгожданный россиянами закон

Путин поручил правительству пересаживать чиновников на отечественные авто

04 сентября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил правительству РФ начать пересаживать чиновников на отечественные автомобили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Это его поручение опубликованы на официальном сайте Кремля. В последний раз соответствующая инициатива была реализована 26 лет назад. «Правительству РФ <…> принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — сообщается на официальном сайте Кремля. В последний раз чиновникам пытались запретить пользоваться иномарками в служебных целях 26 лет назад. Бывший президент страны Борис Ельцин подержал такую инициативу еще в 1997 году. Но законопроект не смог работать в долгосрочной перспективе из-за низкого качества автомобилей на тот период. В начале августа президент РФ подчеркнул, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Тем не менее, российские автопроизводители отмечали, что производственных мощностей для массовой пересадки чиновников на автомобили не хватает.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Это его поручение опубликованы на официальном сайте Кремля. В последний раз соответствующая инициатива была реализована 26 лет назад. «Правительству РФ <…> принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — сообщается на официальном сайте Кремля. В последний раз чиновникам пытались запретить пользоваться иномарками в служебных целях 26 лет назад. Бывший президент страны Борис Ельцин подержал такую инициативу еще в 1997 году. Но законопроект не смог работать в долгосрочной перспективе из-за низкого качества автомобилей на тот период. В начале августа президент РФ подчеркнул, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Тем не менее, российские автопроизводители отмечали, что производственных мощностей для массовой пересадки чиновников на автомобили не хватает.