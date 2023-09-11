11 сентября 2023

Курганские погорельцы подали иски к властям и добились получения выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Жители курганского села Юлдус получили выплаты от властей через суд Фото:

Жители села Юлдус (Курганская область), потерявшие жилье в пожарах, добились помощи от правительства через суд. Чиновники выдали пострадавшим жилищные сертификаты. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. О признании недействительным отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения. Производство по делу прекращено», — информирует судебная картотека. Иски к соцзащите подавал шадринский межрайонный прокурор, защищая права жителей сгоревшего села Юлдус. Чиновники оказали помощь, поэтому надобность в судебном рассмотрении отпала.

Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру. В ведомстве разъяснили, что в ходе рассмотрения исков чиновники выдали гражданам сертификаты на суммы, заявленные прокурором.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы массово подают иски к правительству. Граждане, потерявшие жилье в весенних пожарах, добиваются права на получение помощи от властей.

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Жители села Юлдус (Курганская область), потерявшие жилье в пожарах, добились помощи от правительства через суд. Чиновники выдали пострадавшим жилищные сертификаты. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. О признании недействительным отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения. Производство по делу прекращено», — информирует судебная картотека. Иски к соцзащите подавал шадринский межрайонный прокурор, защищая права жителей сгоревшего села Юлдус. Чиновники оказали помощь, поэтому надобность в судебном рассмотрении отпала. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру. В ведомстве разъяснили, что в ходе рассмотрения исков чиновники выдали гражданам сертификаты на суммы, заявленные прокурором. Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы массово подают иски к правительству. Граждане, потерявшие жилье в весенних пожарах, добиваются права на получение помощи от властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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