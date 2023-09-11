Курганские погорельцы подали иски к властям и добились получения выплат

12 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Жители курганского села Юлдус получили выплаты от властей через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Юлдус (Курганская область), потерявшие жилье в пожарах, добились помощи от правительства через суд. Чиновники выдали пострадавшим жилищные сертификаты. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. О признании недействительным отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения. Производство по делу прекращено», — информирует судебная картотека. Иски к соцзащите подавал шадринский межрайонный прокурор, защищая права жителей сгоревшего села Юлдус. Чиновники оказали помощь, поэтому надобность в судебном рассмотрении отпала. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру. В ведомстве разъяснили, что в ходе рассмотрения исков чиновники выдали гражданам сертификаты на суммы, заявленные прокурором. Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы массово подают иски к правительству. Граждане, потерявшие жилье в весенних пожарах, добиваются права на получение помощи от властей.

Жители села Юлдус (Курганская область), потерявшие жилье в пожарах, добились помощи от правительства через суд. Чиновники выдали пострадавшим жилищные сертификаты. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. О признании недействительным отказа в предоставлении мер социальной поддержки в связи с утратой жилого помещения. Производство по делу прекращено», — информирует судебная картотека. Иски к соцзащите подавал шадринский межрайонный прокурор, защищая права жителей сгоревшего села Юлдус. Чиновники оказали помощь, поэтому надобность в судебном рассмотрении отпала. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру. В ведомстве разъяснили, что в ходе рассмотрения исков чиновники выдали гражданам сертификаты на суммы, заявленные прокурором. Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы массово подают иски к правительству. Граждане, потерявшие жилье в весенних пожарах, добиваются права на получение помощи от властей.