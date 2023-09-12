Пассажиры «Уральских авиалиний» шутили после посадки в поле. Видео

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После ЧП самолет увезут с поля и восстановят (архивное фото) Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пассажиры «Уральских авиалиний» не просто сохраняли спокойствие, но и умудрялись шутить после пережитого стресса во время аварийной посадки в поле под Новосибирском. Один из участников происшествия поделился с URA.RU видео, сделанным после ЧП.

«Я даже не представлял, что в Убинском районе (место, куда привезли с поля пассажиров и экипаж — прим.ред.) столько докторов и карет скорой помощи. Все такие вежливые, подходят, спрашивают — „нужна ли вам помощь?“. Я говорю: ребята, признайтесь, вы учителя начальных классов, вас переодели в белые халаты», — прокомментировал кадры из Убинского района пассажир.

Он снял на видео десятки карет скорой помощи, которые дежурили рядом с людьми после ЧП. Ранее этот же пассажир отмечал слаженную работу экипажа, а также делился видео с места посадки лайнера в поле.

Борт «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но был вынужден сесть в поле под Новосибирском из-за проблем с гидравликой. На борту находилось 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Подробности о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Пассажиры «Уральских авиалиний» не просто сохраняли спокойствие, но и умудрялись шутить после пережитого стресса во время аварийной посадки в поле под Новосибирском. Один из участников происшествия поделился с URA.RU видео, сделанным после ЧП. «Я даже не представлял, что в Убинском районе (место, куда привезли с поля пассажиров и экипаж — прим.ред.) столько докторов и карет скорой помощи. Все такие вежливые, подходят, спрашивают — „нужна ли вам помощь?“. Я говорю: ребята, признайтесь, вы учителя начальных классов, вас переодели в белые халаты», — прокомментировал кадры из Убинского района пассажир. Он снял на видео десятки карет скорой помощи, которые дежурили рядом с людьми после ЧП. Ранее этот же пассажир отмечал слаженную работу экипажа, а также делился видео с места посадки лайнера в поле. Борт «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но был вынужден сесть в поле под Новосибирском из-за проблем с гидравликой. На борту находилось 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Подробности о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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