Увольняющийся из «Лукойла» пермский депутат Инюткин будет работать в заксобрании

Алексей Инюткин перейдет на оплачиваемую ставку в ЗС Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин после увольнения с поста замдиректора «Лукойл-Пермь» будет получать зарплату в краевом парламенте. Источники URA.RU в политэлитах, говорят, что Инюткин перейдет на оплачиваемую ставку. Его последний рабочий день в «Лукойле» будет 22 сентября. Увольнение связано с семейным скандалом, который вышел в публичную плоскость.

«Инюткин с вероятностью 99% станет депутатом на постоянной основе. Сейчас он пока в плановом отпуске. Как только он закончится, Инюткин уволится. Он — одномандатник, убирать его из заксобрания нельзя. И работать где-то надо. Поэтому решено было трудоустроить его на оплачиваемую ставку», — отметил собеседник.

Сейчас вакантна ставка экс-депутата Антона Удальева. Но, говорит собеседник, даже если бы ее не было, то власти «что-нибудь придумали бы». Алексей Инюткин отказался от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Лукойл» и заксобрания. На момент публикации ответы не были получены.

Супруга Алексея Инюткина в соцсетях обвинила его в изменах с коллегами и подала на развод. По одной из версий, к выходу скандала в публичную плоскость якобы причастна замдиректора «Лукойл-Пермь» Алена Булатецкая — вероятно, она рассчитывала занять его должность после объединения «Лукойл-Пермь» и «Лукойл-Коми» в декабре 2023 года.