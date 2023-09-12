Режиссеру фильма о пилоте Юсупове из «Уральских авиалиний» предложили снять фильм про Новосибирск

Режиссеру фильма про пилота «Уральских авиалиний» предложили снять второй фильм

12 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Ранее Андреасян снял фильм о подвиге пилота Дамира Юсупова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Режиссеру фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарику Андреасяну в шутку предлагают снять второй фильм об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний». В этот раз ему советуют назвать фильм «На солнце, вдоль колосьев» и посвятить ее экипажу судна, которое утром 12 сентября село в поле под Новосибирском. Перепиской Андреасян поделился в социальных сетях. «Да я смеялся уже! Мне уже пишут — „На солнце, вдоль колосьев“», — ответил режиссер на вопрос, будет ли вторая часть. Но подчеркнул — он рад, что в результате жесткой посадки никто не пострадал, а «Уральским авиалиниями» посоветовал задуматься о качестве самолетов. Ранее режиссер Сарик Андреасян снял фильм о подвиге пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Похожая ситуация произошла утром 12 сентября 2023 года, когда рейс Сочи — Омск самолета «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Вся подробная информация — в материале URA.RU.

Режиссеру фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарику Андреасяну в шутку предлагают снять второй фильм об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний». В этот раз ему советуют назвать фильм «На солнце, вдоль колосьев» и посвятить ее экипажу судна, которое утром 12 сентября село в поле под Новосибирском. Перепиской Андреасян поделился в социальных сетях. «Да я смеялся уже! Мне уже пишут — „На солнце, вдоль колосьев“», — ответил режиссер на вопрос, будет ли вторая часть. Но подчеркнул — он рад, что в результате жесткой посадки никто не пострадал, а «Уральским авиалиниями» посоветовал задуматься о качестве самолетов. Ранее режиссер Сарик Андреасян снял фильм о подвиге пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Похожая ситуация произошла утром 12 сентября 2023 года, когда рейс Сочи — Омск самолета «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Вся подробная информация — в материале URA.RU.