В Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль для аудитории старше 18 лет «Мастер и Маргарита». Информация об этом размещена на сайте театра. Премьера постановки состоится 13 октября.
«13 октября, пятница. Театр кукол, Большой зал. Стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей», — указано в разделе бронирования.
Самые дорогие места расположены в центральной части зала и возле сцены. Цена на них — 1500 рублей. На момент публикации большая часть из низ уже забронирована.
В январе 2023 года директор кукольного театра Роман Явныч анонсировал постановку «Мастер и Маргарита». По словам представителей Тюменского театрально-концертного объединения, высокая стоимость на билеты по сравнению с другими спектаклями кукольного театра, обусловлена возрастным ограничением и сопоставима с ценами на схожие мероприятия в других культурных заведения города для данной категории граждан.
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