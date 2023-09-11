11 сентября 2023

В Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль 18+. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский театр кукол впервые покажет спектакль 18+
Тюменский театр кукол впервые покажет спектакль 18+ Фото:

В Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль для аудитории старше 18 лет «Мастер и Маргарита». Информация об этом размещена на сайте театра. Премьера постановки состоится 13 октября.

«13 октября, пятница. Театр кукол, Большой зал. Стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей», — указано в разделе бронирования.

Самые дорогие места расположены в центральной части зала и возле сцены. Цена на них — 1500 рублей. На момент публикации большая часть из низ уже забронирована.

В январе 2023 года директор кукольного театра Роман Явныч анонсировал постановку «Мастер и Маргарита». По словам представителей Тюменского театрально-концертного объединения, высокая стоимость на билеты по сравнению с другими спектаклями кукольного театра, обусловлена возрастным ограничением и сопоставима с ценами на схожие мероприятия в других культурных заведения города для данной категории граждан.

Самые дорогие билеты стоимостью 1500 рублей расположены в центральной части зала
Самые дорогие билеты стоимостью 1500 рублей расположены в центральной части зала

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В Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль для аудитории старше 18 лет «Мастер и Маргарита». Информация об этом размещена на сайте театра. Премьера постановки состоится 13 октября. «13 октября, пятница. Театр кукол, Большой зал. Стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей», — указано в разделе бронирования. Самые дорогие места расположены в центральной части зала и возле сцены. Цена на них — 1500 рублей. На момент публикации большая часть из низ уже забронирована. В январе 2023 года директор кукольного театра Роман Явныч анонсировал постановку «Мастер и Маргарита». По словам представителей Тюменского театрально-концертного объединения, высокая стоимость на билеты по сравнению с другими спектаклями кукольного театра, обусловлена возрастным ограничением и сопоставима с ценами на схожие мероприятия в других культурных заведения города для данной категории граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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