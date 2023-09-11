Ямальская оленина первой в России получила особый знак качества

Оленина из ЯНАО первая в России получила статус «органической» продукции

12 сентября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Ямальская оленина первой в России получила особый знак качества Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Ямальская оленина и консервы, производимые из нее, первые в России получили статус органической продукции. Упаковки с мясом будут отмечены особым знаком качества, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Особая отметка на упаковке ямальских производителей, указывающая на органический продукт, — это дополнительный знак качества для потребителя. Положительное решение Россельхознадзора подтвердило уникальность мяса северного оленя», — приводит слова замдиректора окружного агропромышленного департамента Александра Земских пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Для решения о присвоении знака «органик», эксперты проверили циклы производств совхоза «Байдарацкий» и перерабатывающего комплекса «Тазовский». Также были изучены пастбища и маршруты каслания оленей. На основании этого был сделан вывод о том, что мясо ямальского оленя не содержит никаких примесей, их выращивают без использования химических препаратов, биодобавок и других ненатуральных примесей. Поэтому мясо оленя полностью натурально и гипоаллергенно. Ранее URA.RU рассказало, что высокое качество продукции требует и повышенных затрат. Поэтому цена на оленину может быть выше, чем на свинину и говядину.

Ямальская оленина и консервы, производимые из нее, первые в России получили статус органической продукции. Упаковки с мясом будут отмечены особым знаком качества, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Особая отметка на упаковке ямальских производителей, указывающая на органический продукт, — это дополнительный знак качества для потребителя. Положительное решение Россельхознадзора подтвердило уникальность мяса северного оленя», — приводит слова замдиректора окружного агропромышленного департамента Александра Земских пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Для решения о присвоении знака «органик», эксперты проверили циклы производств совхоза «Байдарацкий» и перерабатывающего комплекса «Тазовский». Также были изучены пастбища и маршруты каслания оленей. На основании этого был сделан вывод о том, что мясо ямальского оленя не содержит никаких примесей, их выращивают без использования химических препаратов, биодобавок и других ненатуральных примесей. Поэтому мясо оленя полностью натурально и гипоаллергенно. Ранее URA.RU рассказало, что высокое качество продукции требует и повышенных затрат. Поэтому цена на оленину может быть выше, чем на свинину и говядину.