11 сентября 2023

Ямальская оленина первой в России получила особый знак качества

Оленина из ЯНАО первая в России получила статус «органической» продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, тушенка, ямальские олени
Ямальская оленина первой в России получила особый знак качества Фото:

Ямальская оленина и консервы, производимые из нее, первые в России получили статус органической продукции. Упаковки с мясом будут отмечены особым знаком качества, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Особая отметка на упаковке ямальских производителей, указывающая на органический продукт, — это дополнительный знак качества для потребителя. Положительное решение Россельхознадзора подтвердило уникальность мяса северного оленя», — приводит слова замдиректора окружного агропромышленного департамента Александра Земских пресс-служба правительства округа на официальном сайте.

Для решения о присвоении знака «органик», эксперты проверили циклы производств совхоза «Байдарацкий» и перерабатывающего комплекса «Тазовский». Также были изучены пастбища и маршруты каслания оленей. На основании этого был сделан вывод о том, что мясо ямальского оленя не содержит никаких примесей, их выращивают без использования химических препаратов, биодобавок и других ненатуральных примесей. Поэтому мясо оленя полностью натурально и гипоаллергенно.

Ранее URA.RU рассказало, что высокое качество продукции требует и повышенных затрат. Поэтому цена на оленину может быть выше, чем на свинину и говядину.

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Ямальская оленина и консервы, производимые из нее, первые в России получили статус органической продукции. Упаковки с мясом будут отмечены особым знаком качества, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Особая отметка на упаковке ямальских производителей, указывающая на органический продукт, — это дополнительный знак качества для потребителя. Положительное решение Россельхознадзора подтвердило уникальность мяса северного оленя», — приводит слова замдиректора окружного агропромышленного департамента Александра Земских пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Для решения о присвоении знака «органик», эксперты проверили циклы производств совхоза «Байдарацкий» и перерабатывающего комплекса «Тазовский». Также были изучены пастбища и маршруты каслания оленей. На основании этого был сделан вывод о том, что мясо ямальского оленя не содержит никаких примесей, их выращивают без использования химических препаратов, биодобавок и других ненатуральных примесей. Поэтому мясо оленя полностью натурально и гипоаллергенно. Ранее URA.RU рассказало, что высокое качество продукции требует и повышенных затрат. Поэтому цена на оленину может быть выше, чем на свинину и говядину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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