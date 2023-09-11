Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил ход ремонтных работ в Курганском госпитале для ветеранов войн и похвалил начальника медицинского учреждения Владимира Семенова. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)»
«Заехали в госпиталь ветеранов войн. Были там весной и договорились о необходимости приводить учреждение в порядок. Рад, что добрые преобразования уже начались. Новый главный врач начал ремонт фасадов здания. Проводится большое благоустройство перед зданием, а во внутреннем дворе появится красивый парк для отдыха ветеранов и персонала. Только на эти цели выделено более 20 млн рублей. Также ремонт проводится на первом этаже здания», — написал Шумков.
По словам губернатора, отношение к ветеранам сказывается во внешнем облике того места, где их лечат, где работает персонал. Всего в 2023 году на приведение в порядок госпиталя будет направлено порядка 44 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что в феврале 2023 года Курганский областной госпиталь для ветеранов войн возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который с ноября 2021 по август 2022 годов работал главврачом Шадринской ЦРБ и после увольнения вернулся в Тюмень. В интервью шадринскому телевидению Семенов признался, что последовал в Курганскую область из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен.
Губернатор Вадим Шумков проверил ход работ по благоустройству территории Курганского госпитале для ветеранов войн
Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил ход ремонтных работ в Курганском госпитале для ветеранов войн и похвалил начальника медицинского учреждения Владимира Семенова. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» «Заехали в госпиталь ветеранов войн. Были там весной и договорились о необходимости приводить учреждение в порядок. Рад, что добрые преобразования уже начались. Новый главный врач начал ремонт фасадов здания. Проводится большое благоустройство перед зданием, а во внутреннем дворе появится красивый парк для отдыха ветеранов и персонала. Только на эти цели выделено более 20 млн рублей. Также ремонт проводится на первом этаже здания», — написал Шумков. По словам губернатора, отношение к ветеранам сказывается во внешнем облике того места, где их лечат, где работает персонал. Всего в 2023 году на приведение в порядок госпиталя будет направлено порядка 44 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2023 года Курганский областной госпиталь для ветеранов войн возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который с ноября 2021 по август 2022 годов работал главврачом Шадринской ЦРБ и после увольнения вернулся в Тюмень. В интервью шадринскому телевидению Семенов признался, что последовал в Курганскую область из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен.