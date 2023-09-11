Шумков похвалил главврача, который переехал за ним из Тюмени. Фото

12 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков оценил расторопность начальника Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимира Семенова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил ход ремонтных работ в Курганском госпитале для ветеранов войн и похвалил начальника медицинского учреждения Владимира Семенова. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» «Заехали в госпиталь ветеранов войн. Были там весной и договорились о необходимости приводить учреждение в порядок. Рад, что добрые преобразования уже начались. Новый главный врач начал ремонт фасадов здания. Проводится большое благоустройство перед зданием, а во внутреннем дворе появится красивый парк для отдыха ветеранов и персонала. Только на эти цели выделено более 20 млн рублей. Также ремонт проводится на первом этаже здания», — написал Шумков. По словам губернатора, отношение к ветеранам сказывается во внешнем облике того места, где их лечат, где работает персонал. Всего в 2023 году на приведение в порядок госпиталя будет направлено порядка 44 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2023 года Курганский областной госпиталь для ветеранов войн возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который с ноября 2021 по август 2022 годов работал главврачом Шадринской ЦРБ и после увольнения вернулся в Тюмень. В интервью шадринскому телевидению Семенов признался, что последовал в Курганскую область из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен. Губернатор Вадим Шумков проверил ход работ по благоустройству территории Курганского госпитале для ветеранов войн фото: telegram-канал «силаVправде (V.Шумков)» фото: telegram-канал «силаVправде (V.Шумков)» фото: telegram-канал «силаVправде (V.Шумков)» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков одобрил ход ремонтных работ в Курганском госпитале для ветеранов войн и похвалил начальника медицинского учреждения Владимира Семенова. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» «Заехали в госпиталь ветеранов войн. Были там весной и договорились о необходимости приводить учреждение в порядок. Рад, что добрые преобразования уже начались. Новый главный врач начал ремонт фасадов здания. Проводится большое благоустройство перед зданием, а во внутреннем дворе появится красивый парк для отдыха ветеранов и персонала. Только на эти цели выделено более 20 млн рублей. Также ремонт проводится на первом этаже здания», — написал Шумков. По словам губернатора, отношение к ветеранам сказывается во внешнем облике того места, где их лечат, где работает персонал. Всего в 2023 году на приведение в порядок госпиталя будет направлено порядка 44 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2023 года Курганский областной госпиталь для ветеранов войн возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который с ноября 2021 по август 2022 годов работал главврачом Шадринской ЦРБ и после увольнения вернулся в Тюмень. В интервью шадринскому телевидению Семенов признался, что последовал в Курганскую область из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен.