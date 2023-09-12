Куйвашев и Орлов вызвали кандидатов в спикеры думы Екатеринбурга

12 сентября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и Евгений Куйвашев формируют руководство новой думы совместно Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты новой гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий и Михаил Матвеев, которых собеседники агентства называют среди основных претендентов на должность спикера, прошли собеседования у губернатора Евгения Куйвашева и, вероятно, мэра Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве реготделения «Единой России». По его данным, Гурарий и Матвеев были у Куйвашева накануне. «А сегодня их, говорят, видели на третьем этаже администрации. Ходить они могли только к одному человеку — Орлову», — поделился собеседник. При этом осведомленный источник агентства в мэрии сказал, что деталей о встрече («если она действительно была») пока не знает. Источник, близкий к губернаторской резиденции, заявил, что не в курсе, обсуждалось ли с Гурарий и Матвеевым именно спикерство. «Но совершенно точно они не будут простыми депутатами. Вполне возможно, что вице-спикерами (их в новой думе два — первый и „обычный“ — прим. URA.RU)», — поделился инсайдер. Статья по теме В спикеры новой думы Екатеринбурга 3 кандидата, фаворит — от ФСБ Еще один собеседник в областной власти обратил внимание, что Павленко в собеседованиях замечен пока не был. Это, по его словам, может говорить либо о том, что спикером будет он (а Гурарий и Матвеев — замами), либо что спикером будет Матвеев или Гурарий. Дозвониться до Павленко и Гурарий к моменту публикации не удалось. А Матвеев заявил, что у губернатора и мэра не был. Днем 12 сентября, отвечая на вопрос, станет ли он спикером, Матвеев сказал: «Думаю, это вряд ли». Матвеева ассоциируют с ГК «Ренова», Анну Гурарий — с УрФУ (она возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института) и «Синарой», а Сергея Павленко — с УФСБ, где он служил, и РМК, с руководством которой у него хорошие отношения. Шансы у действующего председателя думы Игоря Володина минимальны. Он представляет интересы миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который выборы проиграл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты новой гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий и Михаил Матвеев, которых собеседники агентства называют среди основных претендентов на должность спикера, прошли собеседования у губернатора Евгения Куйвашева и, вероятно, мэра Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве реготделения «Единой России». По его данным, Гурарий и Матвеев были у Куйвашева накануне. «А сегодня их, говорят, видели на третьем этаже администрации. Ходить они могли только к одному человеку — Орлову», — поделился собеседник. При этом осведомленный источник агентства в мэрии сказал, что деталей о встрече («если она действительно была») пока не знает. Источник, близкий к губернаторской резиденции, заявил, что не в курсе, обсуждалось ли с Гурарий и Матвеевым именно спикерство. «Но совершенно точно они не будут простыми депутатами. Вполне возможно, что вице-спикерами (их в новой думе два — первый и „обычный“ — прим. URA.RU)», — поделился инсайдер. Еще один собеседник в областной власти обратил внимание, что Павленко в собеседованиях замечен пока не был. Это, по его словам, может говорить либо о том, что спикером будет он (а Гурарий и Матвеев — замами), либо что спикером будет Матвеев или Гурарий. Дозвониться до Павленко и Гурарий к моменту публикации не удалось. А Матвеев заявил, что у губернатора и мэра не был. Днем 12 сентября, отвечая на вопрос, станет ли он спикером, Матвеев сказал: «Думаю, это вряд ли». Матвеева ассоциируют с ГК «Ренова», Анну Гурарий — с УрФУ (она возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института) и «Синарой», а Сергея Павленко — с УФСБ, где он служил, и РМК, с руководством которой у него хорошие отношения. Шансы у действующего председателя думы Игоря Володина минимальны. Он представляет интересы миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который выборы проиграл.