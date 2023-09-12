Как дружба Путина и Ким Чен Ына повлияет на их страны

MK.RU: сотрудничество России и КНДР выгодно обеим странам

12 сентября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Интересы Владимир Путин и Ким Чен Ына направленны на противостояние США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудничество КНДР и России, направленное против США, дает этим странам ряд взаимовыгодных возможностей. РФ имеет дополнительный рычаг влияния на Сеул — американского союзника, а Северная Корея укрепляет свои позиции на мировой арене. С таким предположением выступил обозреватель Михаил Ростовский. «Выгоды Пхеньяна от сближения с Россией очевидны. Ким Чен Ын получает дополнительные рычаги воздействия — и на Сеул, и на Токио, и на коллективный Запад. <…> У Москвы появляется дополнительный рычаг воздействия на Сеул (Южная Корея) — ключевого американского союзника», — написал Михаил Ростовский в своем материале для MK.RU. Журналист добавил, что интересы и КНДР и России направлены на противостояние «американскому империализму». Северная Корея также готова поставлять РФ собственное вооружение. Россия и КНДР развивают партнерские отношения. В 2022 года председатель КНДР Ким Чен Ын открыто поддержал спецоперацию России на Украине. В США боятся переговоров Пхеньяна и Москвы, так как это может привести к укреплению РФ в военной сфере. Президент РФ Владимир Путин называл Пхеньян своим союзником. Председатель КНДР 12 сентября прибыл с визитом в Россию. Страны будут обсуждать вопросы сотрудничества.

Сотрудничество КНДР и России, направленное против США, дает этим странам ряд взаимовыгодных возможностей. РФ имеет дополнительный рычаг влияния на Сеул — американского союзника, а Северная Корея укрепляет свои позиции на мировой арене. С таким предположением выступил обозреватель Михаил Ростовский. «Выгоды Пхеньяна от сближения с Россией очевидны. Ким Чен Ын получает дополнительные рычаги воздействия — и на Сеул, и на Токио, и на коллективный Запад. <…> У Москвы появляется дополнительный рычаг воздействия на Сеул (Южная Корея) — ключевого американского союзника», — написал Михаил Ростовский в своем материале для MK.RU. Журналист добавил, что интересы и КНДР и России направлены на противостояние «американскому империализму». Северная Корея также готова поставлять РФ собственное вооружение. Россия и КНДР развивают партнерские отношения. В 2022 года председатель КНДР Ким Чен Ын открыто поддержал спецоперацию России на Украине. В США боятся переговоров Пхеньяна и Москвы, так как это может привести к укреплению РФ в военной сфере. Президент РФ Владимир Путин называл Пхеньян своим союзником. Председатель КНДР 12 сентября прибыл с визитом в Россию. Страны будут обсуждать вопросы сотрудничества.