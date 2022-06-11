Ким Чен Ын поддержал действия Путина на Украине

12 июня 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Корейский народ полностью поддерживает действия России, заявил Ким Чен Ын Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap News Agency. По словам Ким Чен Ына, российский народ добился больших успехов в защите достоинства и безопасности своей страны. «Российский народ достиг больших успехов в выполнении справедливого дела по защите достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и лишения. Корейский народ оказывает ему полную поддержку», — приводит слова лидера Северной Кореи Yonhap News Agency. Ранее Россия и Китай на заседании Совета безопасности ООН наложили вето на проект резолюции США, который предлагал ввести санкции против КНДР. До этого Северная Корея запустила три баллистические ракеты в Японском море после того, как американский президент Джо Байден навестил Южную Корею и Японию. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap News Agency. По словам Ким Чен Ына, российский народ добился больших успехов в защите достоинства и безопасности своей страны. «Российский народ достиг больших успехов в выполнении справедливого дела по защите достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и лишения. Корейский народ оказывает ему полную поддержку», — приводит слова лидера Северной Кореи Yonhap News Agency. Ранее Россия и Китай на заседании Совета безопасности ООН наложили вето на проект резолюции США, который предлагал ввести санкции против КНДР. До этого Северная Корея запустила три баллистические ракеты в Японском море после того, как американский президент Джо Байден навестил Южную Корею и Японию. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград».