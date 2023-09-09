В США испугались последствий встречи Ким Чен Ына с Путиным

Financial Times: КНДР может отправить боеприпасы РФ для конфликта на Украине
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла для Запада Фото:

Возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальнем Востоке может укрепить сотрудничество двух государств в различных отраслях. Об этом сообщили специалисты вашингтонского аналитического центра CSIS Виктор Ча и Эллен Ким. Отмечается, что на переговорах КНДР и России могут обсудить поставки боеприпасов для конфликта на Украине.

«Сотрудничество России и Северной Кореи может выйти за рамки сделок по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет», — заявили Виктор Ча и Эллен Ким в беседе с газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что США боятся переговоров Пхеньяна и Москвы, так как на них могут обсудить продажу боеприпасов для конфликта на Украине.

В газете отметили, что Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла для западных стран. Авторы статьи подчеркнули, что дружба между Северной Кореей и РФ увеличивает риски нестабильности и без того в опасном регионе. Возможная встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке также доказывает военное согласие между лидерами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о возможной встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер заявил, что союз между Россией и Северной Кореей, как и его возможный визит в Москву, поможет лидеру КНДР выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества.

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Возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальнем Востоке может укрепить сотрудничество двух государств в различных отраслях. Об этом сообщили специалисты вашингтонского аналитического центра CSIS Виктор Ча и Эллен Ким. Отмечается, что на переговорах КНДР и России могут обсудить поставки боеприпасов для конфликта на Украине. «Сотрудничество России и Северной Кореи может выйти за рамки сделок по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет», — заявили Виктор Ча и Эллен Ким в беседе с газетой Financial Times. Авторы статьи отметили, что США боятся переговоров Пхеньяна и Москвы, так как на них могут обсудить продажу боеприпасов для конфликта на Украине. В газете отметили, что Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла для западных стран. Авторы статьи подчеркнули, что дружба между Северной Кореей и РФ увеличивает риски нестабильности и без того в опасном регионе. Возможная встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке также доказывает военное согласие между лидерами. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о возможной встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер заявил, что союз между Россией и Северной Кореей, как и его возможный визит в Москву, поможет лидеру КНДР выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества.
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Ссылки по теме
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