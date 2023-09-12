В Тюменской области подорожает обслуживание автомобилей

В Тюменской области почти на 12% вырастет стоимость техосмотра автомобилей

Предельную стоимость техосмотра поднимут почти на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в 2024 году почти на 12% вырастет стоимость техосмотра автомобилей. Новые тарифы разработаны в правительстве региона и размещены на его сайте, проект постановления проходит экспертизу.

«Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Тюменской области. Признать утратившим силу постановление от 2022 года. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в проекте нормативно-правового акта.

В нем указано, что максимальная стоимость техосмотра для легковых автомобилей составит 1 021 рубль. Сейчас она установлена на уровне 913 рублей. Таким образом, удорожание составит почти 12%.

Вырастет в цене и обслуживание других категорий транспортных средств. К примеру, для мотоциклов тариф вырастет с 321 до 359 рублей, для автобусов — с 1 563 до 1 749 рублей, для грузовиков — с 1 821 до 2 038 рублей.

Как ранее писало URA.RU, стоимость техосмотра в последний раз увеличивалась в 2023 году. Рост тарифов достиг 61,3%.