Тюменский дворец культуры выпустит собственные сказки

Кроме сказок, для детей появится цикл перформансов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый творческий сезон в тюменском ДК «Нефтяник» будет направлен на «собственную культуру». Для этого в учреждении написали сказки «Легенды Севера», а оркестр предстанет в неожиданном для себя амплуа. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал режиссер Допуа Леван.

«Мы обращаем свой взор к местному автору и немножко откроем секрет. У нас есть флагман этого сезона — это „Легенды Севера“. Все, что будет происходить в этом направлении — основано на легендах. <…> На данный момент у нас уже в арсенале есть несколько демо-версий аудио сказок, написанных по легендам Севера. Они выйдут в самое ближайшее время», — заявил Допуа.

Также для детей появится цикл музыкальных, танцевальных и литературных перформансов. Однако удивить тюменцев планируют произведениями эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба». По словам режиссера, 23 сентября музыкальный коллектив предстанет в уникальном формате. «Нас ожидает невероятный эксперимент. Наверное, на него согласился бы только Тимур Владимирович (дирижер оркестра — прим URA.RU)», — подытожил Допуа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДК «Нефтяник» пообещали и дальше устраивать модные показы. Апрельский фестиваль «Нехолодно. Модные сезоны» понравился зрителю и директор учреждения заявил о дальнейших планах на креативные индустрии.