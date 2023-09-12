Детский омбудсмен ХМАО окажет поддержку семье девочки, которой сломали позвоночник

Детский омбудсмен ХМАО: семье девочки с переломом позвоночника окажут помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, ребенок в палате
Девочке не понадобится операция Фото:

Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова поможет семье девочки из Нефтеюганска (ХМАО), которая в ходе потасовки с подростками получила перелом позвоночника. Об этом сама омбудсмен сообщила корреспонденту агентства URA.RU.

«Я созвонилась с мамой девочки, мы договорились о встрече. Все волнующие вопросы, где требуется наше участие, мы обязательно обговорим. Вся необходимая помощь ребенку, и медицинская, и социальная, будет организована», — рассказала Низамова. По словам уполномоченной, на данный момент правоохранительные органы проводят проверку. В частности, изучаются видеозаписи с камер наблюдения близлежащих домов и объектов для уточнения обстоятельств инцидента.

Врачи утверждают, что состояние девочки не требует проведения операции, а сама травма не грозит девочке инвалидностью. Для полного выздоровления ребенку понадобится физиотерапия и соблюдение длительного восстановительного периода. Также омбудсмен рассказала о том, что вопросом поддержки семьи пострадавшей занимаются в социальной службе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа подростков избила 10-летнюю девочку и сломала ей позвоночник. Проверку по данному делу инициировали в следственном комитете ХМАО.

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Уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова поможет семье девочки из Нефтеюганска (ХМАО), которая в ходе потасовки с подростками получила перелом позвоночника. Об этом сама омбудсмен сообщила корреспонденту агентства URA.RU. «Я созвонилась с мамой девочки, мы договорились о встрече. Все волнующие вопросы, где требуется наше участие, мы обязательно обговорим. Вся необходимая помощь ребенку, и медицинская, и социальная, будет организована», — рассказала Низамова. По словам уполномоченной, на данный момент правоохранительные органы проводят проверку. В частности, изучаются видеозаписи с камер наблюдения близлежащих домов и объектов для уточнения обстоятельств инцидента. Врачи утверждают, что состояние девочки не требует проведения операции, а сама травма не грозит девочке инвалидностью. Для полного выздоровления ребенку понадобится физиотерапия и соблюдение длительного восстановительного периода. Также омбудсмен рассказала о том, что вопросом поддержки семьи пострадавшей занимаются в социальной службе. Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) группа подростков избила 10-летнюю девочку и сломала ей позвоночник. Проверку по данному делу инициировали в следственном комитете ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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