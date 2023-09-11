11 сентября 2023

СКР в ХМАО начал поиски подростков, сломавших позвоночник школьнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Проверка началась после публикации о происшествии в СМИ Фото:

Следственным управлением СК РФ по ХМАО организована проверка по факту нападения группы подростков на 10-летнюю девочку, которой во время избиения сломали позвоночник. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО [Михаила Мокшина. Прим. URA.RU] следователями начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Также в следственном управлении добавили, что причиной проверке послужило сообщение, опубликованное в местных СМИ. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице. Врач диагностировал у девочки перелом шестого позвонка первой степени.

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Следственным управлением СК РФ по ХМАО организована проверка по факту нападения группы подростков на 10-летнюю девочку, которой во время избиения сломали позвоночник. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО [Михаила Мокшина. Прим. URA.RU] следователями начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Также в следственном управлении добавили, что причиной проверке послужило сообщение, опубликованное в местных СМИ. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице. Врач диагностировал у девочки перелом шестого позвонка первой степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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