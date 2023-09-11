СКР в ХМАО начал поиски подростков, сломавших позвоночник школьнице

12 сентября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Проверка началась после публикации о происшествии в СМИ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственным управлением СК РФ по ХМАО организована проверка по факту нападения группы подростков на 10-летнюю девочку, которой во время избиения сломали позвоночник. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО [Михаила Мокшина. Прим. URA.RU] следователями начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Также в следственном управлении добавили, что причиной проверке послужило сообщение, опубликованное в местных СМИ. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице. Врач диагностировал у девочки перелом шестого позвонка первой степени.

Следственным управлением СК РФ по ХМАО организована проверка по факту нападения группы подростков на 10-летнюю девочку, которой во время избиения сломали позвоночник. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО [Михаила Мокшина. Прим. URA.RU] следователями начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Также в следственном управлении добавили, что причиной проверке послужило сообщение, опубликованное в местных СМИ. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице. Врач диагностировал у девочки перелом шестого позвонка первой степени.