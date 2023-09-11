СКР в ХМАО начал поиски подростков, сломавших позвоночник школьнице

Следственным управлением СК РФ по ХМАО организована проверка по факту нападения группы подростков на 10-летнюю девочку, которой во время избиения сломали позвоночник. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении.
«По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО [Михаила Мокшина. Прим. URA.RU] следователями начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Также в следственном управлении добавили, что причиной проверке послужило сообщение, опубликованное в местных СМИ. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа подростков сломала позвоночник 10-летней школьнице. Врач диагностировал у девочки перелом шестого позвонка первой степени.
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