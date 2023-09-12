Военблогер Подоляка подарил губернатору Текслеру футболку «Команда Путина». Фото

12 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер встретился с блогером Юрием Подолякой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября подарил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру футболку с надписью «Команда Путина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках встречи 12 сентября блогер и замруководителя исполкома общероссийского общественного движения „Народный фронт ‚За Россию‘“ Борис Подольный вручили Текслеру футболку. На ней изображена символика региона и нанесена надпись „Команда Путина“», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске Подольный и Подоляка побывали в научно-производственной лаборатории по производству дронов. Также они посетил швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим», который помогает бойцам на фронте. Во второе половине дня Текслер наградил Подоляку знаком отличия «За смелось и отвагу». Текслеру вручили футболку с надписью «Команда Путина» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября подарил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру футболку с надписью «Команда Путина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках встречи 12 сентября блогер и замруководителя исполкома общероссийского общественного движения „Народный фронт ‚За Россию‘“ Борис Подольный вручили Текслеру футболку. На ней изображена символика региона и нанесена надпись „Команда Путина“», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске Подольный и Подоляка побывали в научно-производственной лаборатории по производству дронов. Также они посетил швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим», который помогает бойцам на фронте. Во второе половине дня Текслер наградил Подоляку знаком отличия «За смелось и отвагу».