Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября подарил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру футболку с надписью «Команда Путина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В рамках встречи 12 сентября блогер и замруководителя исполкома общероссийского общественного движения „Народный фронт ‚За Россию‘“ Борис Подольный вручили Текслеру футболку. На ней изображена символика региона и нанесена надпись „Команда Путина“», — уточнили в пресс-службе.
В Челябинске Подольный и Подоляка побывали в научно-производственной лаборатории по производству дронов. Также они посетил швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим», который помогает бойцам на фронте. Во второе половине дня Текслер наградил Подоляку знаком отличия «За смелось и отвагу».
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