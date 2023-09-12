Юрий Подоляка (справа) и Борис Подольный (слева) работают в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 сентября наградил знаком отличия «За смелось и отвагу» российского военно-политического блогера Юрия Подоляку. Вместе с блогером награду из рук главы региона также получил заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, сопряженные с риском для жизни и здоровья знаком отличия „За смелость и отвагу“ награждаются Борис Юрьевич Подольный и Юрий Иванович Подоляка. Аплодисменты!», — говорит ведущий во время награждения.

Церемонию награждения открывал губернатор. По его словам, сейчас в обществе происходят перемены. Рождается новое гражданское общество, скованное на принципах патриотизма, взаимопомощи и памяти предков.

«Мы осознаем себя частью одного большого великого народа. Мы уверенно идем вперед, делаем все для защиты нашей страны», — отметил Текслер.

Подоляка приехал в Челябинск 12 сентября. Он по достоинству оценил работу научно-производственной лаборатории по производству дронов в Челябинске. По его словам, сейчас стране нужны новые разработки, и команда с этим справляется. Также военблогер посетил швейный цех для нужд СВО движения «Шьем Нашим». Движение помогает бойцам на фронте. Руководитель челябинского регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий планирует организовать поставки сырья, которое цех покупал самостоятельно.