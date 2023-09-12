Компания Apple презентовала новый IPhone 15. Новая модель перешла на разъем USB Type-C, также рамки экрана у смартфонов стали меньше. URA.RU приводит главную информацию о вышедшей модели телефона.
Характеристики IPhone 15 и IPhone 15 Plus
- Процессор: Apple A16 Bionic
- Память: 128 / 256 / 512 ГБ
- Оперативная память: 6 ГБ
- Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль
- Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 60 Гц
- Батарея: 3877 мАч и 4912 мАч
- Сеть: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, разъем USB Type C
- Цвет: салатовый, голубой, желтый, розовый, черный, красный
Характеристики iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max
- Процессор: Apple A17 Bionic
- Память: 256 / 512 / 1024 ГБ
- Оперативная память: 6 ГБ
- Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль, перископ-объектив
- Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 120 Гц
- Батарея: 3650 мАч и 4852 мАч
- Сети: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, зарядный разъем USB Type C
- Цвет: черный, белый, бордовый, темно
Цены на модели нового IPhone
- IPhone 15: от 799 долларов (около 75 668 рублей);
- IPhone 15 Plus: от 899 долларов (около 85 138 рублей);
- iPhone 15 Pro: от 1100 долларов (около 104 173 рублей);
- iPhone 15 Pro Max: от 1300 долларов (около 123 114 рублей).
Нововведения
С новым поколением своей техники Apple отказались от разъемов Lightning и перешли на USB-C. Также у смартфона появилась поддержка более мощных адаптеров на 35 ватт.
Рамки экрана IPhone 15 Pro и Pro Max стали меньше на 0,1 дюйма (2,5 миллиметра). Эти модели также оснастили титановым корпусом, что сделало телефон на один грамм легче. Кроме того, заднюю крышку нового смартфона сделали матовой, а края задней панели — загнули.
У них же переключатель беззвучного режима заменили на сенсорную кнопку Action Button. Также Pro и Pro Max получили перископическую линзу, обеспечивающую 6-кратный оптический зум.
У IPhone появился новый AMOLED-экран. Он позволит снизить расход батареи, так как подсвечиваться будут только нужные пиксели.
Также Apple усовершенствовали технологию Dynamic Island. Она представляет собой интерактивный вырез, комбинирующий уведомления и элементы управления, которые заменят «челку» в верхней части экрана. У новой модели появился контроль фокуса и глубины у камеры. Теперь пользователь сможет менять фокус на уже готовых фотографиях.
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