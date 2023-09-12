Apple назвала цену новых iPhone 15. Фото

Apple презентовала iPhone 15
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый IPhone оснастили титановой рамкой Фото:

Компания Apple презентовала новый IPhone 15. Новая модель перешла на разъем USB Type-C, также рамки экрана у смартфонов стали меньше. URA.RU приводит главную информацию о вышедшей модели телефона.

Характеристики IPhone 15 и IPhone 15 Plus

  • Процессор: Apple A16 Bionic
  • Память: 128 / 256 / 512 ГБ
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль
  • Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 60 Гц
  • Батарея: 3877 мАч и 4912 мАч
  • Сеть: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, разъем USB Type C
  • Цвет: салатовый, голубой, желтый, розовый, черный, красный

Характеристики iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

  • Процессор: Apple A17 Bionic
  • Память: 256 / 512 / 1024 ГБ
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль, перископ-объектив
  • Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 120 Гц
  • Батарея: 3650 мАч и 4852 мАч
  • Сети: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, зарядный разъем USB Type C
  • Цвет: черный, белый, бордовый, темно

Цены на модели нового IPhone

  • IPhone 15: от 799 долларов (около 75 668 рублей);
  • IPhone 15 Plus: от 899 долларов (около 85 138 рублей);
  • iPhone 15 Pro: от 1100 долларов (около 104 173 рублей);
  • iPhone 15 Pro Max: от 1300 долларов (около 123 114 рублей).

Нововведения

С новым поколением своей техники Apple отказались от разъемов Lightning и перешли на USB-C. Также у смартфона появилась поддержка более мощных адаптеров на 35 ватт.

Рамки экрана IPhone 15 Pro и Pro Max стали меньше на 0,1 дюйма (2,5 миллиметра). Эти модели также оснастили титановым корпусом, что сделало телефон на один грамм легче. Кроме того, заднюю крышку нового смартфона сделали матовой, а края задней панели — загнули.

У них же переключатель беззвучного режима заменили на сенсорную кнопку Action Button. Также Pro и Pro Max получили перископическую линзу, обеспечивающую 6-кратный оптический зум.

У IPhone появился новый AMOLED-экран. Он позволит снизить расход батареи, так как подсвечиваться будут только нужные пиксели.

Также Apple усовершенствовали технологию Dynamic Island. Она представляет собой интерактивный вырез, комбинирующий уведомления и элементы управления, которые заменят «челку» в верхней части экрана. У новой модели появился контроль фокуса и глубины у камеры. Теперь пользователь сможет менять фокус на уже готовых фотографиях.

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Компания Apple презентовала новый IPhone 15. Новая модель перешла на разъем USB Type-C, также рамки экрана у смартфонов стали меньше. URA.RU приводит главную информацию о вышедшей модели телефона. С новым поколением своей техники Apple отказались от разъемов Lightning и перешли на USB-C. Также у смартфона появилась поддержка более мощных адаптеров на 35 ватт. Рамки экрана IPhone 15 Pro и Pro Max стали меньше на 0,1 дюйма (2,5 миллиметра). Эти модели также оснастили титановым корпусом, что сделало телефон на один грамм легче. Кроме того, заднюю крышку нового смартфона сделали матовой, а края задней панели — загнули. У них же переключатель беззвучного режима заменили на сенсорную кнопку Action Button. Также Pro и Pro Max получили перископическую линзу, обеспечивающую 6-кратный оптический зум. У IPhone появился новый AMOLED-экран. Он позволит снизить расход батареи, так как подсвечиваться будут только нужные пиксели. Также Apple усовершенствовали технологию Dynamic Island. Она представляет собой интерактивный вырез, комбинирующий уведомления и элементы управления, которые заменят «челку» в верхней части экрана. У новой модели появился контроль фокуса и глубины у камеры. Теперь пользователь сможет менять фокус на уже готовых фотографиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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