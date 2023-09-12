Спортсменку из Екатеринбурга, обвинившую челябинского тренера в избиении, отстранили

Уральскую спортсменку, обвинившую своего тренера в нападении, отстранили
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Челябинск, граф ольга, конькобежцы
Екатеринбургской спортсменке запретили посещать спортивные объекты Фото:

Союз конькобежцев России (СКР) отстранил спортсменку из Екатеринбурга Юлию Епифанову, обвинившую в нападении бывшего тренера по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом рассказали в спортивной организации СКР.

«Отстранение включает в себя также запрет на посещение спортивных объектов. После того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение», — передает слова президента СКР Николая Гуляева «Матч ТВ». Член исполкома спортивной организации сказал, что возбуждено уголовное дело.

В управлении МВД России по Челябинску опровергли информацию о возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что спортсменка и тренер написали друг на друга заявления в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что Юлия Епифанова приехала в Челябинск на тренировки в ледовый дворец «Уральская молния». Во время сборов девушка обвинила своего тренера в избиении коньками.

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Союз конькобежцев России (СКР) отстранил спортсменку из Екатеринбурга Юлию Епифанову, обвинившую в нападении бывшего тренера по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом рассказали в спортивной организации СКР. «Отстранение включает в себя также запрет на посещение спортивных объектов. После того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение», — передает слова президента СКР Николая Гуляева «Матч ТВ». Член исполкома спортивной организации сказал, что возбуждено уголовное дело. В управлении МВД России по Челябинску опровергли информацию о возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что спортсменка и тренер написали друг на друга заявления в полицию. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что Юлия Епифанова приехала в Челябинск на тренировки в ледовый дворец «Уральская молния». Во время сборов девушка обвинила своего тренера в избиении коньками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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