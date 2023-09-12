Спортсменку из Екатеринбурга, обвинившую челябинского тренера в избиении, отстранили

Уральскую спортсменку, обвинившую своего тренера в нападении, отстранили

12 сентября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Екатеринбургской спортсменке запретили посещать спортивные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Союз конькобежцев России (СКР) отстранил спортсменку из Екатеринбурга Юлию Епифанову, обвинившую в нападении бывшего тренера по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом рассказали в спортивной организации СКР. «Отстранение включает в себя также запрет на посещение спортивных объектов. После того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение», — передает слова президента СКР Николая Гуляева «Матч ТВ». Член исполкома спортивной организации сказал, что возбуждено уголовное дело. В управлении МВД России по Челябинску опровергли информацию о возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что спортсменка и тренер написали друг на друга заявления в полицию. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что Юлия Епифанова приехала в Челябинск на тренировки в ледовый дворец «Уральская молния». Во время сборов девушка обвинила своего тренера в избиении коньками.

Союз конькобежцев России (СКР) отстранил спортсменку из Екатеринбурга Юлию Епифанову, обвинившую в нападении бывшего тренера по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом рассказали в спортивной организации СКР. «Отстранение включает в себя также запрет на посещение спортивных объектов. После того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение», — передает слова президента СКР Николая Гуляева «Матч ТВ». Член исполкома спортивной организации сказал, что возбуждено уголовное дело. В управлении МВД России по Челябинску опровергли информацию о возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что спортсменка и тренер написали друг на друга заявления в полицию. В настоящее время проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что Юлия Епифанова приехала в Челябинск на тренировки в ледовый дворец «Уральская молния». Во время сборов девушка обвинила своего тренера в избиении коньками.