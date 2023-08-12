Спортсменка из Екатеринбурга обвинила челябинского тренера в нападении

12 августа 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Тренер пытался отобрать у бывшей подопечной дорогостоящие коньки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спортсменка из Екатеринбурга Юлия Епифанова обвинила бывшего тренера по конькобежному спорту в нападении. Девушка приехала в Челябинск на тренировочные сборы в ледовом дворце «Уральская молния». По ее словам, бывший тренер избил ее и отобрал коньки. «Он [тренер] выхватил коньки и начал избивать меня ими. Ударил по голове и порезал руку», — рассказала Епифанова Е1.ru. Сестра пострадавшей сообщила, что бывший тренер требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тысяч рублей. Спортсменка не хотела их отдавать, поскольку продолжает тренировки, а лезвия покупала за свой счет. Пострадавшая госпитализирована. Ее родственники выехали из Екатеринбурга в Челябинск. В управлении МВД России по Челябинску сообщили, что проверяют информацию. Заявление о нападении тренера на спортсменку поступило в субботу, 12 августа, в 11:00.

Спортсменка из Екатеринбурга Юлия Епифанова обвинила бывшего тренера по конькобежному спорту в нападении. Девушка приехала в Челябинск на тренировочные сборы в ледовом дворце «Уральская молния». По ее словам, бывший тренер избил ее и отобрал коньки. «Он [тренер] выхватил коньки и начал избивать меня ими. Ударил по голове и порезал руку», — рассказала Епифанова Е1.ru. Сестра пострадавшей сообщила, что бывший тренер требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тысяч рублей. Спортсменка не хотела их отдавать, поскольку продолжает тренировки, а лезвия покупала за свой счет. Пострадавшая госпитализирована. Ее родственники выехали из Екатеринбурга в Челябинск. В управлении МВД России по Челябинску сообщили, что проверяют информацию. Заявление о нападении тренера на спортсменку поступило в субботу, 12 августа, в 11:00.