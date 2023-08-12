Спортсменка из Екатеринбурга обвинила челябинского тренера в нападении

Спортсменка из Екатеринбурга Юлия Епифанова обвинила бывшего тренера по конькобежному спорту в нападении. Девушка приехала в Челябинск на тренировочные сборы в ледовом дворце «Уральская молния». По ее словам, бывший тренер избил ее и отобрал коньки.
«Он [тренер] выхватил коньки и начал избивать меня ими. Ударил по голове и порезал руку», — рассказала Епифанова Е1.ru.
Сестра пострадавшей сообщила, что бывший тренер требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тысяч рублей. Спортсменка не хотела их отдавать, поскольку продолжает тренировки, а лезвия покупала за свой счет. Пострадавшая госпитализирована. Ее родственники выехали из Екатеринбурга в Челябинск.
В управлении МВД России по Челябинску сообщили, что проверяют информацию. Заявление о нападении тренера на спортсменку поступило в субботу, 12 августа, в 11:00.
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