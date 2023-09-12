Пермский врач просит земляков оборудовать ему госпиталь в зоне СВО

12 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

В госпиталь требуется масса медицинского оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врач из Пермского края Владимир Алексеев работает в зоне спецоперации, где устраивает работу госпиталя в городе Рубежное. К своим землякам из Юсьвинского муниципального округа Прикамья он обратился за помощью — медику требуются различное медицинское оборудование, медикаменты, а также одежда, кухонная утварь, тепловая пушка, печь и многое другое. О письме врача рассказывают в социальных сетях Совет ветеранов Юсьвинского округа и местная мэрия. «Наш земляк, Человек и Врач с большой буквы, Алексеев Владимир Александрович выполняет свой воинский врачебный долг в госпитале г. Рубежное Луганской области, город находится на самой линии фронта. Доктору Алексееву предстоит наладить работу госпиталя, где изначально не было даже электричества и самого необходимого оборудования. Наш врач трудится самоотверженно, без отдыха и выходных… Он обращается к нам с вами за помощью и направляет большой список того, что необходимо для госпиталя», — говорится в сообщении. В списке необходимого для обустройства госпиталя большой перечень медикаментов, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, рентген, аппарат УЗИ, наборы для интубации и другое оборудование. Также нужна медицинская одежда. Необходимы в госпитале и бытовые вещи: посуда, туалетная бумага, мыло, электроинструменты, тепловая пушка и чугунная печь. Принести вещи можно в отдел соцзащиты администрации Юсьвинского округа, а деньги перечислить на счет местного Совета ветеранов. По данным газеты «Юсьвенские вести», Владимир Алексеев приехал на работу в Юсьвинскую районную больницу в 1987 году по распределению из Красноярского мединститута. Работал врачом-педиатром. Несколько лет возглавлял учреждение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач из Пермского края Владимир Алексеев работает в зоне спецоперации, где устраивает работу госпиталя в городе Рубежное. К своим землякам из Юсьвинского муниципального округа Прикамья он обратился за помощью — медику требуются различное медицинское оборудование, медикаменты, а также одежда, кухонная утварь, тепловая пушка, печь и многое другое. О письме врача рассказывают в социальных сетях Совет ветеранов Юсьвинского округа и местная мэрия. «Наш земляк, Человек и Врач с большой буквы, Алексеев Владимир Александрович выполняет свой воинский врачебный долг в госпитале г. Рубежное Луганской области, город находится на самой линии фронта. Доктору Алексееву предстоит наладить работу госпиталя, где изначально не было даже электричества и самого необходимого оборудования. Наш врач трудится самоотверженно, без отдыха и выходных… Он обращается к нам с вами за помощью и направляет большой список того, что необходимо для госпиталя», — говорится в сообщении. В списке необходимого для обустройства госпиталя большой перечень медикаментов, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, рентген, аппарат УЗИ, наборы для интубации и другое оборудование. Также нужна медицинская одежда. Необходимы в госпитале и бытовые вещи: посуда, туалетная бумага, мыло, электроинструменты, тепловая пушка и чугунная печь. Принести вещи можно в отдел соцзащиты администрации Юсьвинского округа, а деньги перечислить на счет местного Совета ветеранов. По данным газеты «Юсьвенские вести», Владимир Алексеев приехал на работу в Юсьвинскую районную больницу в 1987 году по распределению из Красноярского мединститута. Работал врачом-педиатром. Несколько лет возглавлял учреждение.